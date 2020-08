Dans Avengers: Fin de partie, le célèbre film Retour vers le futur a été référencé en plaisantant. Pour cette raison, le scénariste du film a décidé de répondre à cette blague.

L’année dernière, Marvel a conquis des millions de fans avec Avengers: Endgame. Ce film, en plus de dire au revoir à des personnages très importants, nous a offert une aventure pleine de voyages dans le temps et une bataille finale pleine de super-héros, qui se sont réunis pour mettre fin à la menace de Thanos. De plus, le film faisait référence au film emblématique des années 80, Retour vers le futur, un film bien connu et fréquemment cité pour parler de voyage dans le temps.

À un moment donné dans Avengers: Fin de partie, Ant-Man a surpris tous les téléspectateurs en mentionnant que les règles énoncées par le film de 1985 n’étaient pas aussi précises qu’on le pensait à l’origine. Cette mention, sous la forme d’une blague, a fait beaucoup rire les fans. Récemment, le scénariste de Retour vers le futur Bog Gale a décidé de répondre au film et aux réalisateurs.

Qu’a t’il dit?

Lorsque Gale est apparu avec les Russo dans un nouvel épisode de Pizza Film School, l’écrivain a parlé de cette scène en particulier et a déclaré que s’ils utilisaient la référence au film pour s’en moquer un peu, ils ont finalement appliqué la même formule que celle-ci. Depuis, dans Avengers: Fin de partie, certains personnages ont revisité certains films précédents de la chronologie, comme Marty dans Retour vers le futur 2.

«Vous dites: ‘Vous voulez dire les conneries de Back to the Future?’ Et à la fin de la journée, vous finissez par revenir au premier film Avengers et aux précédents films de Thor, donc c’est vraiment * est * un genre de chose Back to the Future. Avenir », a déclaré le scénariste. De plus, il a également révélé qu’il adorait qu’on parle de ce film emblématique dans un film aussi important aujourd’hui.