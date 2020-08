Le compte Twitter de Noah Schnapp a été piraté hier après-midi, a confirmé l’un de ses représentants. Les messages publiés sur son réseau social incluaient des allusions à des pensées suicidaires et divers commentaires racistes.

L’acteur canadien de 15 ans, connu pour son rôle de Will Byers dans la série Stranger Things, s’est immédiatement rendu sur son Instagram pour clarifier ce qui était arrivé à ses abonnés, assurant qu’il essayait de le réparer. Tout a commencé quand, tout à coup, il y a eu une série de retweets de divers comptes qui ont captivé l’interprète avec des commentaires tels que «fumer un joint avec @noah_schnapp».

Il est frappant que son cas rejoint ceux des mois passés, où des comptes Twitter tels que ceux de Barack Obama, Bill Gates, Jeff Bezos, Mariah Carey ou Adam Sandler ont également été compromis.

Un autre aspect que la cyberattaque a apporté était la préoccupation de nombreux adeptes du jeune homme, car les déclarations étaient assez directes et concises. En fait, Noah Schnapp a déjà des callosités dans ses filets et les connaît assez bien. En fait, en août, il a révélé à Variety que Il est plus connu pour ses vidéos sur TikTok que pour sa participation à l’émission surnaturelle du « N » rouge créé par les frères Duffer. Ceci dit:

«J’adore être en ligne parce qu’il est si facile d’être soi-même et de s’ouvrir. J’adore les réseaux sociaux parce que tu es sur un écran avec tous ces gens. Vous ne voyez personne, il est donc facile d’être ouvert et de s’amuser sans se soucier de ce que les autres pensent. »

Quel autre hack suivra? 2020 a encore plusieurs mois, donc tout peut arriver …

hackers noah schnapp twitter

