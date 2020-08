Bien qu’elle ne soit pas entièrement sûre de sa relation naissante, une jeune femme se lance dans un voyage avec son nouveau petit ami dans la ferme de sa famille. Quand un blizzard intempestif les laisse enfermés dans la maison avec les parents de Jake, la jeune femme remet en question tout ce qu’elle sait sur son petit ami, le monde … et elle-même.

Avec vous la bande-annonce officielle et l’affiche de ‘Je pense quitter‘, l’adaptation cinématographique du roman de Iain Reid écrit et réalisé par Charlie Kaufman, le scénariste à succès de’ How to Be John Malkovich ‘,’ Adaptation (The Orchid Thief) ‘et’ Forget Me ‘, ainsi que le no. un réalisateur si réussi de «Synecdoche, New York» -indita dans notre pays- et «Anomalisa».

Jessie Buckley et Jesse Plemons, stars des quatrième et troisième saisons de «Fargo», respectivement, ainsi que Toni Collette et David Thewlis dirigent le casting de cette production de l’histoire probable d’Anthony Bregman et Stefanie Azpiazu qui sera présentée en première sur Netflix le même jour que, d’ailleurs, elle sera également présentée en première ‘Muln‘sur Disney + ou la saison 2 de ‘Les garçons’ sur Prime Video: le 4 septembre prochain.

Cliquez ici pour le voir sur YouTube.

Vous pouvez trouver ceci et d’autres remorques sur notre chaîne Dailymotion,

ou dans la section de Bandes-annonces et vidéos de films du Web.