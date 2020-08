Le réalisateur de ‘Outrage’, James Schamus a commencé à construire le casting de son futur film en s’inspirant d’événements réels »Républicains universitaires». Selon Deadline, le film réunira Logan Lerman («Hearts of Steel») et Asa Butterfield («Time Freak») en tant que principaux protagonistes. Rappelons que Schamus et Lerman ont déjà coïncidé en 2016 dans le drame susmentionné ‘Indignacin’.

Écrit par Wes Jones (‘Billions’), le film, qui se déroule en 1973 et décrit comme une sorte de « réseau social de la politique », tourne autour d’un jeune homme politique en herbe, nommé Karl Rove (Butterfield ), qui lancera une sale campagne pour être élu président du Collège Républicains – pour nous comprendre, la carrière républicaine – sous la direction du consultant politique Lee Atwater (Lerman), connu peu de temps après sous le nom de … le « Dark Vador du Parti républicain ».

Jones a réalisé le film en utilisant beaucoup de recherches méticuleuses pour raconter de manière adéquate l’histoire sombre et comique des origines du Parti républicain moderne et les esprits qui vont un jour remodeler le paysage politique américain.

Aux côtés de Lerman dans le rôle d’Atwater et de Butterfield dans le rôle de Rove, le film mettra en vedette Kristine Froseth (« À la recherche de l’Alaska ») dans le rôle de Kate King, la jeune agent républicaine qui menace leurs rêves et qui était un véritable personnage du passé des deux personnages.

Le film sera produit par Anthony Bregman et Peter Cron de L Probable Story, Franklin Leonard de The Black List et Schamus of Symbolic Exchange, avec Jones et Ken Friemann en tant que producteurs exécutifs du projet. Si tout se passe comme prévu, la production du film commencera au printemps ou à l’été 2021.