Avant l’univers cinématographique Marvel, il y a eu plusieurs tentatives pour amener Tony Stark sur grand écran. Voici tous les films d’Iron Man qui ont été annulés

Voici tous les films d’Iron Man annulés et pourquoi ils ont été annulés. Le film original d’Iron Man était un gros pari pour Marvel Studios lors de sa sortie en 2008. En plus d’être basé sur une propriété de super-héros de bandes dessinées de la liste B, il mettait en vedette Robert Downey Jr. à une époque où l’acteur était toujours il était considéré à haut risque en raison de son abus de drogue antérieur et de ses problèmes juridiques. En plus de tout cela, le film au budget de 140 millions de dollars devait être un succès à ses propres conditions avant que Marvel ne puisse vraiment commencer à prendre au sérieux sa vision toujours en évolution d’un univers cinématographique partagé mettant en vedette les différentes propriétés intellectuelles. de la compagnie.

Il est facile d’oublier que le premier Iron Man n’a pas non plus été un énorme succès; il a bien fonctionné pour les critiques et le public, mais il a fini par être le huitième film le plus rentable de 2008 avec 585 millions de dollars, derrière des titres comme Kung Fu Panda, Hancock et Mamma Mia; et loin derrière le film n ° 1 de cette année, Nolan’s Dark Knight. Quoi qu’il en soit, Marvel Studios a rapidement capitalisé sur sa popularité en faisant une suite directe en 2010, avant d’unir les super-héros du MCU jusqu’à ce point dans les premiers films Avengers deux ans plus tard. Le reste appartient à l’histoire: l’épopée de l’équipe de Joss Whedon a exploité l’air du temps et a conduit à des univers partagés qui ont envahi Hollywood dans les années 2010. Pourtant, seuls quelques-uns d’entre eux ont prospéré, et aucun n’a égalé la puissance du box-office de ce qui plus tard, il serait connu comme la saga de l’infini.

On ne peut que se demander ce qui se serait passé si une version antérieure du film original d’Iron Man avait décollé avant que Robert Downey Jr. et le réalisateur Jon Favreau aient tenté de raconter l’histoire de Tony Stark. Nous parlons ici de ces films d’Iron Man qui sont tombés au bord du chemin et de celui qui a été abandonné au début du MCU.

Le réalisateur de Robocop a presque réalisé une version dans les années 90

Bien qu’il y ait eu plusieurs films Marvel qui étaient sur le point d’être réalisés dans les années 1990, Iron Man en faisait partie. Les années 1990 ont été une période particulièrement difficile pour Marvel sur grand écran, entre la sortie du film de 1990 très ridiculisé Captain America et l’annulation de superproductions potentielles comme Spider-man. À peu près à la même époque, Universal a commencé à travailler sur le développement d’un film Iron Man à petit budget, après en avoir acquis les droits en 1990. Stuart Gordon devait réaliser le film à partir d’un scénario écrit par Ed Neumeier de RoboCop (1987 ) et Starship Troopers (1997).

Compte tenu de la nature ultraviolente et satirique du travail cinématographique de Neumeier, combinée à l’expérience de Gordon dans la réalisation de films d’horreur tels que Re-Animator et Dolls, il est raisonnable de supposer que cette version d’Iron Man aurait été beaucoup plus dure et peut-être même plus dure. sordide que la version de Favreau. Son intrigue aurait également pu être très différente, car le scénario de Neumeier aurait été centré sur un Tony Stark plus âgé sortant de sa retraite. Cependant, le projet n’est pas allé au-delà de la pré-production, probablement parce que Universal n’a jamais estimé que la propriété avait beaucoup de potentiel pour commencer, en particulier à une époque où tant de films de bandes dessinées comme The Shadow, Judge Dredd, The Phantom continuaient à échouer. guichet.

Tom Cruise en tant que leader

Six ans après avoir acquis les droits d’Iron Man, Universal a cessé d’essayer de faire un film et l’a vendu à Fox en 1996. Par la suite, Jeff Vintar et Stan Lee ont écrit une nouvelle ébauche du scénario, avec l’histoire opposant Tony Stark à MODOK et AIM. Selon la rumeur, cette version particulière du projet avait une saveur de science-fiction beaucoup plus distinctive que l’itération précédente et explorait en fait les origines d’Iron Man. Elle a rapidement attiré l’attention de certaines stars, Nicolas Cage montrant son intérêt à y jouer en 1997, tout comme il devenait une star d’action à part entière grâce à ses rôles sur The Rock et, plus tard dans l’année, sur Con Air.

Après que rien n’ait été fermé, Tom Cruise a également montré son désir de jouer dans un film Iron Man en 1998, à une époque où lui aussi était une star d’action nouvellement baptisée, après avoir joué pour la première fois Ethan Hunt. dans le premier film de la saga Mission Impossible en 1996. Vingt ans plus tard, cependant, Cruise a minimisé l’idée qu’il était un candidat sérieux pour Tony Stark, en disant: «Je n’étais pas là et j’adore ça. Robert Downey Jr. Je ne peux imaginer personne d’autre dans ce rôle, et je pense que c’est parfait pour lui. » Sans un acteur de renom à bord pour le vendre, le projet s’est poursuivi dans les limbes de la pré-production pendant des années, même après que le scénariste de GoldenEye, Jeffrey Caine, l’ait réécrit. Finalement, Fox a vendu les droits de New Line en 2000, affirmant qu’ils aimaient le script, mais qu’ils étaient déjà trop dispersés pour travailler sur d’autres adaptations de bandes dessinées Marvel, faisant référence à X-Men et Fantastic Four.

La version New Line

Sous la supervision de New Line, un certain nombre de scénarios de films Iron Man ont été écrits, y compris un brouillon de Tim McCanlies (The Iron Giant) et d’éventuels scénaristes de Pirates des Caraïbes Ted Elliott et Terry Rossio, l’un comprenant même un camée de Nick Fury, comme configuration pour son propre film solo. Plus tard, Alfred Gough et Miles Millar (avant de créer Smallville) ont mis au point un autre scénario avec Jeff Vintar (Moi, Robot), opposant cette fois Tony Stark au Mandarin. Le co-scénariste de X-Men (2000), David Hayter, rédigerait un projet dans lequel Tony a décidé que Stark Industries ne devrait plus produire d’armes de guerre, amenant son père, Howard, qui vit toujours, à se retourner contre de son fils, s’alignant sur son rival Justin Hammer, et évolue progressivement vers un méchant à part entière combattant Tony dans l’armure de War Machine.

Ce qui est intéressant, c’est que beaucoup de ces idées seraient revisitées plus tard dans le MCU, soit dans le cadre du premier film Iron Man, soit dans ses suites. New Line a même approché Joss Whedon à un moment donné afin qu’il soit responsable de le diriger. En fait, New Line était réceptif au scénario de Hayter lorsqu’il l’a remis et s’est mis au travail pour tenter de courtiser Nick Cassavetes pour qu’il réalise, immédiatement après son adaptation réussie de The Notebook de Nicholas Sparks. Mais avant que l’accord ne puisse être finalisé, les droits d’Iron Man ont expiré et ils sont retournés à Marvel Studios, ce qui a ensuite ramené le projet à la case départ. Pourtant, étant donné les similitudes entre Iron Man de Favreau et ce que Hayter avait en tête, il semble que lui et New Line étaient sur la bonne voie à la fin.

Film solo de War Machine

Entre la trilogie Iron Man, les quatre premiers films Avengers, Spider-Man: Homecoming de 2017 et Captain America; Guerre civile, Robert Downey Jr. avait déjà fait de nombreuses apparitions en tant que Tony Stark dans le MCU, avant son noble sacrifice à l’apogée de Avengers: Endgame. Cependant, il aurait pu apparaître ou être mentionné dans un autre projet: le film War Machine. La nouvelle a été révélée par le co-scénariste de Black Panther, Joe Robert Cole, en février 2018. Selon lui, Marvel Studios avait déjà prévu de donner un spin-off à James «Rhodey» Rhodes avant leur première rencontre avec lui. Lorsque Cole a proposé son propre concept pour le film, il a été chargé de l’écrire.

Plus d’un an plus tard, Don Cheadle (qui a endossé le rôle de Rhodes au lieu de Terrence Howard dans l’original Iron Man) a donné plus de lumière sur ce qui était prévu, affirmant que le film War Machine aurait eu lieu entre Iron Man 2 et 3 et a exploré la tension entre le travail de [Rhodey] en tant que militaire et sa fidélité au code, il s’est juré de respecter, face à un monde en mutation. Cependant, comme Cole l’a expliqué lors d’une interview, Marvel a abandonné le projet « basé sur ce qu’allait être Iron Man 3 », suggérant qu’il aurait pu entrer en conflit avec ce qu’ils avaient en tête pour le spin-off de War Machine. . Quant à Cheadle, on ne sait pas ce que l’avenir lui réserve dans le MCU après Fin du jeu, bien que la porte reste ouverte pour son retour dans les futurs films.