Des frères Lumiére et George Méliès, jusqu’à cette deuxième décennie du XXIe siècle, l’industrie cinématographique est en constante évolution. Cependant, certains développements et changements technologiques ont complètement révolutionné le cinéma. Par conséquent, nous nous sommes donné la tâche de faire une petite revue de 5 changements majeurs qui ont changé l’idée même du cinéma.

Pour compléter la liste, vous pouvez jeter un œil aux événements cinématographiques qui ont changé le cinéma du 21e siècle.

Le directeur de la photographie

Les frères Lumière ont présenté leur invention le 28 décembre 1895, au Grand Café du boulevard des Capucines à Paris. Les participants ont été stupéfaits de voir à l’écran l’arrivée d’un train à la gare de Ciotat. Grâce à cet artefact, le premier expérience collective pour observer des images en mouvement.

L’invention de la couleur

Deux personnes, dont les noms étaient Daniel Comstock et Burton Wescott de la compagnie Technicolor Corporation, ils ont fait un saut sans précédent en prenant le cinéma en noir et blanc et en lui donnant de la couleur. Basé sur le système Kinemacolor, la caméra Technicolor a capturé des images dans les couleurs rouge et vert-bleu simultanément à travers un objectif. Mais comment ce processus s’est-il déroulé? Eh bien, grâce à un séparateur de faisceau lumineux et des filtres de couleur pour capturer les images empilées. Cependant, le système était assez encombrant car il nécessitait l’installation d’un projecteur spécial dans chaque salle de cinéma et de nombreuses fois les responsables ne savaient pas comment assembler correctement les deux couleurs sur l’écran. L’échec de cette invention a été effectué avec la projection de la bande The Gulf Between (1917).

Pour corriger les erreurs, les responsables de Technicolor ont lancé un nouveau procédé appelé: système 2. Mais c’est jusqu’à la mise en place en 1927 du système 3 (caméra Technicolor avec trois bandes ou couleurs: vert, rouge et bleu) que les films la couleur a connu une croissance exponentielle.

Bien que donner de la couleur aux images en mouvement poursuivait l’objectif de donner plus de réalisme aux projections, peu à peu, la couleur a montré des buts narratifs. Par exemple, The Wizard of Oz (1939) a utilisé le sépia pour représenter le monde réel et opprimé dans lequel Dorothy (Judy Garland) habite, tandis que le monde d’Oz jouissait de couleurs vives. Et donc, des exemples sans fin dans la cinématographie.

Actuellement, le noir et blanc n’a pas disparu, car certains cinéastes utilisent leur valeur narrative et expressive pour continuer à raconter des histoires. Quelques exemples: Sin City (2005), Frankenweenie (2012) et Nebraska (2013), Güeros (2014), Roma (2018). Et même les films dont la photographie originale était en couleur sont passés au noir et blanc comme les nominés aux Oscars et les lauréats Mad Max: Fury Road (2015), Logan (2017) ou Parasites (2019).

L’invention du son

Tout comme la couleur, le son a provoqué de grandes transformations dans le septième art, laissant derrière lui les films muets, plus reconnus grâce à des personnages comme Charles Chaplin. Les premiers pas du son au cinéma ont été faits en 1921 grâce à l’invention d’un système appelé Photokinema (via), un disque semblable à un vinyle dans lequel tout le contenu sonore a été enregistré et ensuite reproduit lors de la projection. Le premier film à tester ce système fut The Street of Dreams de D. W. Griffith.

Plus tard, le studio Fox a décidé d’aller plus loin et a exploité le système appelé Movietone: enregistrez le son directement sur le film. Ainsi, la synchronisation entre l’image et le son était beaucoup plus précise.

Toujours dans les décennies des années 20 et 30, le son des films était monophonique, c’est-à-dire qu’il recueillait toutes les informations sonores d’un seul canal, ce qui rendait l’expérience cinématographique quelque peu déficiente. Mais grâce à Fantasia (1940), Disney a implémenté le son stéréophonique via un système d’enregistrement appelé Fantasound.

En 1953, Cinémascope a implémenté l’utilisation de quatre canaux pour le son central, gauche et droit et d’un canal pour les effets surround. Avec cette idée d’effets surround dans le cinéma, d’autres systèmes sont nés tels que Sensurround et Dolby stéréo, mais dans la décennie des années 70. Déjà dans les années 90, des entreprises comme Dolby exploitaient la technologie pour offrir non seulement de superbes expériences visuelles, mais aussi auditive lors du lancement de systèmes audio 5.1 comme Dolby Digital, Surround numérique EX. Alors qu’en 2010, ils ont présenté le système Surround 7.1.

Actuellement, Dolby Atmos Il est présenté comme la dernière génération de son surround utilisée dans les salles de cinéma et dont le but est d’offrir un environnement sonore immersif au public.

Le 3D

La première fois que la 3D est entrée dans le cinéma, c’est grâce à un homme du nom de William Freese-Greene en 1890 (via). Dix ans plus tard, Frederick Eugene Ives est arrivé avec son appareil photo à deux objectifs. Et puis un système de séparation d’image basé sur deux couleurs serait introduit, accompagné de verres en verre bicolore qui donneraient l’effet tridimensionnel.

Le 27 septembre 1922, la première sortie commerciale en 3D a eu lieu en utilisant le système à deux projecteurs. Le film était intitulé Le pouvoir de l’amour. Dans les années 1950, il eut une grande portée avec la sortie du premier film couleur en 3D appelé Bwana Devil, qui fut un succès au box-office. Cependant, l’utilisation de la 3D a été un échec car l’effet tridimensionnel n’était efficace que dans les sièges centraux et les lunettes provoquaient des maux de tête chez les spectateurs.

Finalement, l’expérience serait améliorée et dans les années 70, la technologie est arrivée Vision spatiale 3D, dans lequel les images étaient superposées sur la même bande de film et projetées à travers un seul projecteur avec une lentille spéciale.

Puis le cinéma nous a surpris avec l’arrivée des formats IMAX et 3D. Ce système utilisait désormais deux objectifs de caméra pour se synchroniser avec l’œil gauche et l’œil droit. Pendant ce temps, le film a été capturé sur deux rouleaux séparés de film pour l’œil droit et l’œil gauche. Enfin, les deux rouleaux sont projetés simultanément.

Le grand boom a été vécu avec des films tels que Space Station 3D (2002), The Polar Express (2004) et Avatar (2009) de James Cameron. Et bien que cette technologie n’attire plus beaucoup d’attention, elle est toujours en cours de mise en œuvre pour certaines premières.

La guerre du streaming

Le septième art n’est pas seulement agréable sur grand écran, mais aussi sur petit écran. L’introduction du divertissement dans nos maisons a conduit à l’invention de la VHS, puis du DVD, puis du Blu-ray. Cependant, la grande révolution dans la façon dont nous consommons les produits audiovisuels est venue avec les plateformes de streaming.

Bien que Netflix ait pris les devants depuis son lancement, la concurrence a également vu l’occasion idéale de se mêler de l’entreprise. De cette façon, nous avons maintenant des plateformes telles qu’Amazon Prime Video, Apple TV +, HBO Max, Disney + et bien d’autres, qui semblent être au milieu d’une guerre pour savoir qui a le meilleur contenu et avec une qualité similaire à celle offerte par les grandes productions de Hollywood.

Au milieu de la pandémie de coronavirus (COVID-19), les services de streaming jouent un rôle très important et ont même amené Hollywood à changer les règles du jeu face aux pertes évidentes d’un million de dollars dans l’industrie. Le cas le plus récent met en vedette Mulán, le film de Disney a partiellement cédé et arrivera aux États-Unis via Disney + et avec une sortie limitée en salles.

