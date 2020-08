Envie de retourner au cinéma? Dans CANACINE, ils veulent aussi que vous reveniez! Pour cette raison, ils ont lancé la campagne « Safe Cinema », qui vise à favoriser le retour dans les salles des spectateurs.

On sait qu’avec tout ce qui se passe concernant le COVID-19 dans notre pays, beaucoup se méfient de retourner dans les complexes d’exposition. Les raisons sont de voir la coexistence dans ces établissements comme un risque pour la santé, soit en raison de la vente de nourriture, soit du manque de distance entre les participants.

En réponse à cela, la Chambre nationale de l’industrie cinématographique a lancé aujourd’hui une vidéo dans laquelle elle mentionne les raisons de donner une nouvelle opportunité de regarder des films sur grand écran.

L’une des principales raisons pour lesquelles nous sommes invités à revenir est la structure des espaces. Citant l’existence de hauts plafonds qui créent un lieu beaucoup plus ouvert, donc il n’y aurait pas autant de confinement.

Ensuite, nous avons le fait que, pendant les fonctions, nous restons la bouche fermée et qu’aucune salive n’est émise, donc le risque d’infecter quelqu’un à travers un liquide est moindre.

D’autre part, les chambres sont constamment désinfectées. Avec cela, la possibilité que de nombreux points dans les complexes deviennent des sources d’infection est réduite.

Il y a aussi la garantie de deux questions très importantes: la disposition des sièges et la capacité à laquelle les entreprises opèrent. Dans le cas des cinémas, la capacité client est actuellement limitée.

Et si tout cela ne suffit pas, il bénéficie du soutien d’experts dans le domaine de la santé. De plus, il est connu que les normes qui sont appliquées pour garder les branches hygiéniques et sûres dépasser ceux recommandés par l’Organisation mondiale de la santé.

À travers le hashtag #IWantCinema, on s’attend à ce que la promotion des mesures ait une portée considérable, afin de s’assurer que le public retrouve progressivement le rapport avec l’exposition conventionnelle.

CANACINE veut que nous revenions en salles. Si tout va bien, nous rentrerons bientôt à la maison.

