Il y a ceux qui collectionnent les voitures, l’électronique, les chaussures de tennis et puis il y a ceux qui paient les DVD et les Blu-ray les plus chers du marché.

Et est-ce que tout bon cinéphile a toujours l’illusion d’acquérir son film préféré au format maison pour le voir autant de fois qu’il le souhaite, mais s’il existe dans une édition de collection, l’idée est encore plus attrayante.

Le problème avec ces éditions est qu’elles sont limitées et que cela les place immédiatement à des prix élevés et donc sur Internet, nous pouvons trouver des DVD ou des Blurays extrêmement chers.

Si, malgré le prix, vous avez l’intention et l’argent, voici une liste des films les plus chers – et les plus beaux – que vous pouvez trouver en naviguant sur le Web.

Tétralogie de la tête extraterrestre

Cette édition spéciale comprend les quatre premiers films de la saga Alien, mais son principal attrait est qu’ils sont contenus dans la tête du terrifiant xénomorphe. C’est une sculpture basée sur le dessin de H. G. Giger et pour cela seul son prix est de 499 euros. Aie.

Star Trek Deep Space 9 [Temporadas 1-7]

L’une des séries télévisées les plus anciennes qui compte encore un entourage de fans est Star Trek et nous sommes sûrs qu’ils seraient prêts à payer les 378 euros qu’il en coûte pour cette collection de sept saisons contenant plus de 48 albums.

LOST: la série complète

Ce coffret fascinant comprend non seulement les six saisons sur 37 disques, mais est également livré dans un emballage de collection qui ressemble au plateau de jeu Senet utilisé par l’entité Jacob qui vivait sur l’île. Sans fouiller dans les spoilers majeurs, mieux vaut l’acheter en DVD pour 100 euros et ou sur Bluray pour 13 799 pesos, découvrez ses mystères.

Collection Stanley Kubrick (édition limitée)

La collection Bluray la plus luxueuse qui existe de la filmographie de Stanley Kubrick est sans aucun doute celle-ci. Il contient huit de ses films et deux d’entre eux – The Shining, 2001: Space Oddisey – en 4K. Il comprend également un DVD avec un documentaire spécial et le tout pour la modique somme de 90 euros.

Dark Shadows: la série complète

La série qui a inspiré l’une des dernières contributions cinématographiques de Tim Burton est une comédie des années soixante-dix qui a réussi à survivre aux années à l’intérieur d’un cercueil littéral. On ne peut nier qu’il s’agit d’une collection très attractive, même si elle coûte 433 euros.

Coffret Premium Game of Thrones

Il s’agit d’une collection relativement nouvelle qui contient les 8 saisons de la série, mais avec un emballage luxueux en bois et en cuir. C’est vrai, c’est presque une pièce artisanale que vous pouvez trouver sur Amazon pour 5 701 pesos.

100 ans de jeux olympiques (Criterion Collection)

Cette collection rassemble le sport, le théâtre, l’histoire, la fraternité et l’humanité en une seule pièce. Il s’agit d’une compilation de 100 éditions des Jeux Olympiques et il est également accompagné d’un livre couleur de 216 pages avec d’innombrables détails. Il s’agit probablement de l’archive historique la plus chère et la plus belle du marché. Il en coûte 8683 pesos.

Le meilleur des films de Warner Bros 100

Cette collection serait un must pour tout cinéphile. C’est environ 100 films DVD dans un seul paquet. Des classiques comme Singing in the Rain ou The Wizard of Oz, à Inception de Christopher Nolan. Il a un coût de 7 760 pesos.

Mad Men: la collection complète

Ce coffret rassemble les sept saisons de Mad Men dans un emballage en forme de livre dans le style des portfolios professionnels des dessinateurs et des publicistes en herbe. Cependant, son principal attrait est qu’il comprend également deux verres à whisky et un ensemble de supports en verre. 23 disques Bluray avec divers accessoires pour 4050 pesos.

Collection difficile à tuer

La collection Hard to Kill comprend 5 films dans la saga, mais son principal attrait est la réplique du gratte-ciel Nakatomi Plaza caractéristique du premier opus. Ce serait certainement quelque chose qui aurait l’air fabuleux sur le bureau et vous pouvez l’acheter pour 6470 pesos. Il comprend également un disque supplémentaire d’extras, des cartes postales et un livre de couleurs.

La saga Infinity Bluray + 4K

Sans aucun doute, c’est la collection la plus chère qui existe actuellement sur le marché. Une compilation des 23 films qui composent l’univers cinématographique Marvel au format 4K. Sur eBay, il peut être trouvé à 2 250 $, soit environ 51 270 pesos.

