Si le Yorkie de Jojo Rabbit était Oaxaca, je dirais probablement que c’est un mauvais moment pour être un enfant. Et le fait est que la Chambre des députés d’Oaxaca a approuvé une initiative qui interdit aux enfants et adolescents, ou plutôt aux mineurs, d’acheter de la malbouffe et des boissons non alcoolisées dans le petit magasin du coin.

Le promoteur était la députée Magaly López qui a comparé cette mesure à l’interdiction de la vente d’alcool et de cigarettes aux mineurs. Il convient de préciser que cette mesure ne s’applique qu’à la vente et non à la consommation. Autrement dit, les enfants pourront continuer à manger des collations sans que cela soit considéré comme un crime, le fait est que les parents devront acheter eux-mêmes et ensuite les administrer à leurs enfants pour que la responsabilité de la consommation leur incombe.

Cette initiative a été critiquée sur les réseaux sociaux, et par des groupes tels que la National Small Business Alliance (ANPEC), notamment au motif que la mesure pourrait affecter les ventes des petites entreprises, mais a également fait l’objet d’innombrables mèmes qui ont raconté étape par étape la réaction de la population mexicaine.

Par exemple:

Bonjour Monsieur. Quelle belle journée aujourd’hui dans notre belle Oaxaca. Si ce n’est pas trop compliqué, pourriez-vous me vendre des Takis et un Coca, s’il vous plaît? pic.twitter.com/DcBH8bACtb – P. (@Facso) 6 août 2020

Au-delà des taquineries et des critiques, il est important de noter que La mesure a été approuvée par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et même par le sous-secrétaire à la Santé Lopez-Gatell, qui a déjà assuré à plusieurs reprises que les boissons gazeuses et la malbouffe sont des moteurs indirects de l’avancée de la pandémie au Mexique, en raison d’une population souffrant d’un excès d’obésité.

Il s’agit sans aucun doute d’une initiative historique qui n’a été vue dans aucun autre État du pays et qui signifie sûrement un bon pas vers la santé et l’éradication de l’obésité au Mexique. Certains ont même appelé la décision progressive:

OAXACA:

✅ Avortement légal

✅ Mariage égal

✅ Interdit la vente de malbouffe aux enfants Oaxaca plus progressiste que Guadalajara, Monterrey et Puebla – La Abuela Garcia ® ™ (@ rthur013) 6 août 2020

Et maintenant, pour les réseaux sociaux, Oaxaca est l’État le plus sexy du pays.

OAXACA, MEXIQUE! -Avortement légal.

-Le mariage gay.

-Forbide malbouffe à tous les enfants.

-Ils ont le meilleur fromage du pays.

-Ils ont le Tlayuda, probablement le meilleur plat d’Amérique latine.

-Yalitza Aparicio est originaire de là. pic.twitter.com/iNkAA1FmO1 – Brains (@CerebrosG) 5 août 2020

