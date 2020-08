Bien qu’il existe une éternelle rivalité avec les chiens, souvent protagonistes du cinéma, les chats sont également l’un des animaux de compagnie les plus aimés et les plus populaires et les plus représentés sur les petits et grands écrans. Les chats ne sont pas seulement très indépendants et adorables, ils sont aussi les meilleurs compagnons pour leurs propriétaires… à leur manière.

Tout au long de l’histoire, nous avons vu ces fidèles félins représentés (ou pas tellement) dans divers films et séries, au point de devenir des personnages emblématiques et mémorables. A l’occasion de la célébration de la Journée internationale du chat, nous nous souvenons de ces personnes moustachues du cinéma et de la télévision qui nous ont captivés. Des versions animées aux chats réels, nous passerons par 15 titres différents, dans lesquels ils sont devenus des personnages transcendantaux.

Quel est votre chat préféré au cinéma ou à la télévision? Quels autres félins ajouteriez-vous à la liste?

Les Aristochats

La duchesse et ses trois chatons, Marie, Berlioz et Toulouse, sont les animaux de compagnie bien-aimés de la vieille Madame Bonfamille, qui vivent de grandes aventures aux côtés du chat errant Thomas O’Malley après avoir été expulsé de leur maison par le majordome Edgar pour pouvoir hériter de la fortune de Madame. Les Aristochats est l’une des histoires félines les plus aimées et les plus populaires, et elle nous a également donné la chanson emblématique Everybody Wants to Be Jazz Cats Now.

Garfield

Connu pour sa paresse et son amour des lasagnes, Garfield est un chat domestique qui aime manger et regarder la télévision. En passant par différentes saisons de la série animée classique et d’un film d’action en direct de 2004, Garfield pourrait être le chat le plus mémorable du cinéma et de la télévision.

Lucifer – Cendrillon

La belle-mère maléfique de Cendrillon a pour animal de compagnie Lucifer, un chat maléfique qui rend la vie misérable pour les amis souris de Cendrillon: Jack et Gus Gus.

Jonesy – Alien

Jonesy est le compagnon de Sigourney Weaver dans l’espace, et même si cela ne semblait pas être une bonne idée d’amener un animal de compagnie dans l’espace, ce chat survit même dans la suite.

Jiji – Kiki: Livraison à domicile

Jii est la meilleure amie de la petite sorcière Kiki, qui devient indépendante de ses parents pour faire sa vie de sorcière travaillant dans une nouvelle ville. Ce minou qui parle est à ses côtés tout le temps et la motive à continuer. Et bien qu’à la fin vous ne puissiez plus communiquer avec elle par des mots, elle est toujours son soutien maximal dans sa nouvelle vie.

Le chat de Don Corleone – Le parrain

Un tabby errant sur le terrain de la Paramount a eu de la chance dans l’histoire du cinéma lorsqu’il a été découvert par le réalisateur Francis Ford Coppola pour accompagner Don Corleone au début du film, faisant de lui une partie cruciale de la scène. Il y a même une rumeur selon laquelle il a noyé une partie du dialogue de Marlon Brando, alors il a dû redoubler.

Yzma – La folie de l’empereur

Le méchant Yzma qui voulait se débarrasser de l’empereur Kuzco après l’avoir renvoyée du château est celui qui le transforme accidentellement en flamme puis part à l’aventure pour finalement le tuer. Cependant, à la fin, il ne comptait pas devenir un chat maléfique qui perdrait la bataille et dont on se souviendrait pour sa drôle de voix.

Le chat du Cheshire – Alice au pays des merveilles

Le film original d’Alice au pays des merveilles de Disney nous a présenté un monde plein de créatures inimaginables, et bien qu’à première vue, il ressemble à un chat normal, le chat psychédélique Cheshire avec son immense sourire et ses yeux jaune vif nous montre ses qualités uniques. , en plus de devenir une alliée d’Alicia.

Goose – Capitaine Marvel

Il ressemble à un chaton ordinaire, mais la vérité est que Goose est plus que le partenaire de Carol Danvers, c’est un extraterrestre tentaculé nommé Flerken qui peut dévorer des choses 10 fois sa taille en quelques secondes.

Le Chat Botté – Shrek 2

Il semble courageux et imprudent dans son swashbuckling, mais ce personnage emblématique de Shrek, à qui Antonio Banderas prête sa voix, est également extrêmement câlin. Débutant dans Shrek 2 en étant embauché par le roi pour tuer Shrek, le Chat Botté devient un grand ami de Shrek et Donkey, les accompagnant par la suite dans toutes leurs aventures.

Ces chats siamois sont les animaux de compagnie calculateurs de tante Sarah, qui déteste les chiens, et à qui on demande de prendre soin du bébé de John Dear et Darling, propriétaires de Lady. Les deux chats sèment immédiatement le désordre et reprochent à Lady de l’avoir expulsée de la maison, mais ils ne comptaient pas qu’elle revienne à Clochard à la fin.

Binx – Abracadabra

Abracadabra est probablement l’un des films d’Halloween les plus populaires pour les enfants et les jeunes, et les événements du film n’auraient pas été possibles grâce à Binx, un jeune homme du 17ème siècle qui a été transformé en chat immortel par les sœurs Sanderson et qui dans l’année 1993 aide Dani, Max et Allison à vaincre les sorcières.

Le chat – Coraline et la porte secrète

Ce chat noir à l’air débraillé avec des oreilles tombantes accompagne Coraline dans un voyage dans le monde caché derrière une porte secrète dans sa nouvelle maison, le même endroit où elle acquiert la capacité de parler. Il devient un grand ami et allié de Coraline en l’aidant à échapper à la méchante Autre Mère, qui déteste les chats.

Don Gato et son gang

Don Gato et sa bande est la série animée emblématique conçue et produite par Hanna-Barbera en 1961. Dans celle-ci, une bande de chats errants traverse différentes aventures tout en évitant d’être capturé par l’officier Hooch.

Salem – Sabrina et la sorcière adolescente

Dans la sitcom originale de 1996 à 2003, Salem, le chat de Sabrina, était une sorcière qui s’est transformée en chat essayant de conquérir le monde. Salem a volé le cœur des fans de la série avec ses expressions spirituelles et spirituelles qui feraient rire n’importe qui.

Eugenia Rivas Calderón Serpentard amoureux de ces films qui vous donnent la main pour y entrer et y vivre.

Mes réalisateurs préférés sont Wim Wenders et Yorgos Lanthimos, mais ma série préférée est The Office.