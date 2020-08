Sans aucun doute, les enfants de l’atome peuvent se vanter d’être l’un des groupes de super-héros les plus importants de la Maison des idées grâce à sa galerie de membres qui comprend Wolverine, Cyclope, Tempête, Charles Xavier, Jean Grey, Bête, Gambit et de plus; ainsi que la série de méchants qui les accompagnent tels que Mystique, Bolivar Trask, William Stryker, les Sentinelles, évidemment Magneto, entre autres. Cependant, nous devons également admettre que les X-Men ont subi des revers nous présentant certains des pires mutants avec les pouvoirs les plus minables et même les plus inutiles que nous n’aurions jamais pu imaginer.

Certaines de ces caractéristiques mutantes ont été transférées au cinéma, où non seulement Dead Pool Il a été moqué, mais les films du X Men Ils les ont pris comme un élément sérieux pour faire partie de la rangée de surhumains qui apparaissent dans le la franchise.

Voici une liste de certains des personnages qui demanderaient sûrement une cure mutante avant de devenir membres des X-Men en tant que pires mutants de tous les temps.

Et pour que vous puissiez voir que les X-Men ne sont pas les seuls personnages qui ont frôlé le ridicule, dans le lien suivant, vous pouvez profiter d’une liste des méchants les plus ridicules des bandes dessinées.

Ugly John

Son histoire est assez tragique … Ugly John était un individu dont le seul pouvoir était de posséder trois visages. Un jour, il a été sauvé par Wolverine et Cyclope des griffes d’une sentinelle à Sydney. Mais plus tard, il est capturé par The Wild Sentinels, dirigé par Donald Trask III et Cassandra Nova, pour être gravement blessé. Enfin pour mettre fin à ses souffrances, Cyclope le tue.

Chorale

Irina Clayton / Choir a fait ses débuts dans les bandes dessinées grâce à New X-Men Vol.1 # 119 (2001). Eh bien, si trois visages égaux ne suffisent pas, que diriez-vous d’avoir plusieurs bouches / lèvres autour du cou? Grâce à cette condition, Choir est capable d’appliquer la ventriloquie pour imiter d’autres voix et sons ou pour se faire passer pour d’autres personnes. Même ses prouesses vocales lui permettent de parler simultanément.

Zéro

Douglas Aaron Ramsey / Cypher peut ne pas être en mesure de se vanter de grandes compétences pour mener une bataille sanglante. Cependant, ce dont il peut se vanter, c’est une superintelligence dérivée de ses pouvoirs pour comprendre et traduire n’importe quelle langue. Il s’avère que ce mutant, membre des X-Men et des New Mutants, possède un talent surhumain pour traduire des langues parlées ou écrites d’origine humaine / étrangère ou extraterrestre. De même, le personnage est capable de déchiffrer les codes et les langages informatiques, ainsi que de déchiffrer le langage corporel de tout individu qui lui permet de comprendre le sous-texte d’une conversation en arrière et en avant. Dans ce cas, il faut reconnaître que leurs compétences sont très utiles.

Zeitgeist

Personne n’aime probablement être malade, et encore moins vomir. Cependant, pour Zeitgeist / Axel Cluney, cette condition de vomissement tout le temps est devenue leur plus grande puissance mutante. Le personnage, membre de X-Force, a été vu pour la première fois dans X-Force (Vol. 1) # 116 en juillet 2001 où il a montré son vomi acide qui lui permet de défigurer ou même de tuer ses ennemis. À propos, nous avons vu Zeitgeist dans Deadpool 2 (2018) sous l’interprétation de Bill Skarsgård.

Stacy X

Stacy X / Miranda « Stacy » Leevald a fait ses débuts dans Uncanny X-Men vol. 1 # 399, en novembre 2001, mais avant de rejoindre les X-Men, il était membre d’un bordel mutant appelé X-Ranch. Bien qu’elle soit une combattante experte, cette capacité semble plus bien apprise et ne fait pas partie de ses pouvoirs mutants. En fait, sa grande dextérité consiste à contrôler les phéromones de ses adversaires et ainsi contrôler leurs fonctions corporelles allant de la nausée, des vomissements et même des orgasmes d’un simple toucher.

Encre

Eric Gitter / Ink est apparu pour la première fois dans Young X-Men # 1, cependant, il convient de noter que le personnage n’est pas un mutant au sens strict du terme. En fait, ses pouvoirs sont le produit d’une série de tatouages ​​réalisés par un tatoueur mutant nommé León Núñez, qui donne aux autres des super-pouvoirs en les tatouant avec des symboles qui évoquent le pouvoir que ces personnes souhaitent posséder. Certains des tatouages ​​d’Ink lui permettent d’afficher une super force, de faire exploser des objets, de lire dans les pensées, de guérir d’autres personnes ou même de les rendre malades. Il convient de noter que le personnage a été vu dans X-Men: Days of Future Past joué par l’acteur Gregg Lowe.

Sauveteur

Lifeguard / Heather Cameron a fait ses débuts dans X-Treme X-Men # 6 en décembre 2001. Le mutant est une véritable bouée de sauvetage car elle peut détecter automatiquement le danger et acquérir immédiatement les pouvoirs / ressources nécessaires pour sauver n’importe qui. ou chose qui est en danger. Ses incroyables transformations physiques incluent ses bras supplémentaires, sa peau blindée, ses ailes et même une queue de sirène. Lifeguard et Cypher devraient tous deux figurer sur la liste des mutants nécessaires «au cas où» ou «au cas où».

Cri des yeux

Les X-Men # 1 (1983) nous ont donné la participation d’un personnage très particulier appelé Eye-Scream. Eh bien, il n’a vraiment rien de spécial étant donné que son pouvoir mutant est seulement de pouvoir se transformer en glace, mais oui, de n’importe quelle saveur. Très utile pour ces journées chaudes ou pour toute envie.

Boules d’or

La première apparition de Goldballs / Fabio Medina a eu lieu dans Uncanny X-Men Vol.3 # 1, en avril 2013. Son pouvoir mutant consiste à lancer des boules / œufs dorés de différentes tailles depuis n’importe quelle partie de son corps. L’avantage est qu’il peut les projeter à grande vitesse et en invoquer un nombre infini pour les écraser contre ses ennemis tout en faisant « poink » « poink ». La vérité est meilleure, ne demandez pas de quoi sont faites les balles, mais si vous voulez savoir, elles sont faites de leur propre matière biologique.

Glob Herman

Si nous parlons de pouvoirs d’invisibilité efficaces, nous ne pourrions nous référer qu’à Sue Storm de Fantastic 4 parce que Robert Herman / Glob Herman. Il s’avère que cet individu rosâtre possède une peau complètement transparente faite de bio-paraffine qui laisse son squelette exposé. C’est dommage que ses os, ses muscles et ses organes soient visibles car évidemment ses ennemis savent où le cibler.

merveille x-men

Brenda Medel J’aime le cinéma, fan de Laura Pausini, je pense toujours à la nourriture et je n’enlève pas mes lunettes de soleil même pour dormir.