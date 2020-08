La mort des parents de Batman a été une grande tragédie, mais les Waynes ont été avertis qu’ils seraient tués… par le père de Superman!

L’histoire d’origine de Batman est probablement l’une des histoires les plus tragiques et les plus connues de la bande dessinée. Élevé dans la richesse et le luxe, le jeune homme Bruce Wayne il était heureux, jusqu’à la nuit où ses parents l’ont emmené au cinéma (Le masque de Zorro), seulement pour trouver un assaillant qui les a tués juste devant le garçon. Son traumatisme l’a amené à aller dans son corps et son esprit pour s’assurer que personne d’autre ne mourrait de cette façon à Gotham.

C’est une histoire qui a été racontée à plusieurs reprises dans des bandes dessinées, des séries télévisées et des films d’action en direct. Cependant, dans une version obsédante, Thomas et Martha Wayne savaient qu’ils étaient destinés à mourir, et ils ont choisi de marcher directement vers leur destination!

Dans la mini-série Superman / Batman: Generations, l’écrivain et artiste John Bryne a adopté une approche innovante de la longue histoire de DC Comics– Montrez les personnages vieillissants en temps réel et influencez les futures générations de héros avec leurs actions. Cela l’a amené à montrer à Clark Kent et Bruce Wayne commençant leur carrière à la fin des années 1930 et s’adaptant progressivement aux changements de leur vie et de leurs relations au fil du temps.

Cependant, comme cette histoire se déroulait toujours dans le monde fantastique de la bande dessinée, Clark et Bruce ont réussi à vivre bien au-delà d’une vie humaine normale.

La physiologie kryptonienne de Superman lui a permis de vivre pendant des siècles. De même, bien que Batman soit devenu un vieil homme, il a pu se ressourcer grâce au puits de Lazare de Ra’s al Ghul et est devenu immortel.

Bruce a également engendré plusieurs enfants au fil des ans, qui lui ont été conférés par la famille qu’il avait perdue dans son enfance. Cependant, dans Superman / Batman: Generations 2, Batman a appris quelque chose de très dérangeant à propos de ses parents. Se déroulant dans le «futur lointain» de l’année 2019, l’histoire commence dans la Forteresse de la Solitude, où un Bruce Wayne toujours actif rencontre Superman qui avait reçu un message enregistré de Jonathan Kent via son «Chroniscope». Un appareil kryptonien qui peut montrer aux gens le passé et le futur.

Le père de Superman a raconté l’histoire de la première fois que Clark Kent, neuf ans, lui a montré le Chroniscope. Un objet présentait des images de Clark en tant qu’adulte combattant Superman aux côtés de Batman. Clark a même révélé qu’il connaissait déjà l’identité secrète de Batman et que ses parents seraient tués dans les deux prochains mois. Horrifié, son père a convaincu le jeune Clark qu’ils avaient besoin d’avertir les Waynes pour qu’ils puissent éviter leur sombre sort.

Les deux se sont rendus dans un comté où Clark s’est révélé au monde en tant que Superboy et a utilisé ses pouvoirs pour localiser les Waynes. Cependant, une fois qu’il l’a fait, Superboy a découvert qu’ils étaient déjà attaqués par l’ultrahumain. Le méchant a réussi à assommer Superboy avec un choc électrique massif et à ligoter et bâillonner le jeune Bruce Wayne. Bruce s’est échappé, cependant, et a enfilé le costume de « Flying Fox », une sorte de chauve-souris. Les jeunes Superman et Batman finissent par avoir leur première équipe et vaincre l’Ultrahumain. Aussi Superboy vole pour la première fois.

Jonathan Kent, cependant, a profité de l’occasion pour partir en mission parallèle.

En approchant de Thomas Wayne, Jonathan a révélé qu’il était le père de Superboy, puis a montré à Thomas le Chroniscope avec des images de la mort prochaine de Wayne. Cependant, Jonathan a souligné que le Chroniscope montrait parfois que leur mort se passait très différemment. Avec certaines versions montrant Waynes en train d’être abattu et d’autres montrant Martha mourant de son cœur faible après avoir vu Thomas tué. Cela fit croire à Jonathan que l’histoire pouvait être modifiée et que les Waynes pouvaient empêcher sa mort.

Thomas, cependant, a été intrigué par les images de Batman que Jonathan lui a montrées, réalisant que Bruce baserait son costume de Batman sur un costume que Thomas avait précédemment porté à un bal masqué. Il pensait même que sans le traumatisme de la mort de ses parents, Bruce ne deviendrait jamais Batman. Thomas est parti en remerciant Jonathan pour son aide.

Mais des semaines plus tard, Jonathan a lu le meurtre des Waynes dans le journal.

Ne comprenant pas pourquoi Thomas Wayne a ignoré son avertissement, Jonathan a recommencé à utiliser le Chroniscope. Ainsi, il a appris que Thomas et Martha avaient décidé de ne pas modifier leur destin après avoir appris l’impact massif de Batman sur le monde. Bien que Martha ait exprimé quelques doutes, se demandant si c’était un péché de mourir et de laisser son fils orphelin, Thomas lui a assuré qu’Alfred prendrait soin de Bruce. Les deux se sont assurés de dire à Bruce qu’ils l’aimaient et ont partagé un dernier moment ensemble. Mais ensuite, ils ont décidé d’aller au cinéma et vers son inévitable meurtre.

Dans le présent, Bruce est choqué que ses parents aient appris sa mort et l’ont volontairement rendu orphelin. Cependant, après avoir visité leurs tombes, il dit à Clark qu’il comprend pourquoi ils ont fait ce qu’ils ont fait. Bien que Bruce serait sans aucun doute devenu un homme charitable comme son père si ses parents avaient vécu. Il ne serait jamais devenu la plus grande arme de Gotham contre le crime sans sa mort le motivant. En réfléchissant au nombre de vies que Batman a affectées au cours de sa longue carrière, Bruce espère que ce que le monde a gagné vaut le sacrifice de ses parents.