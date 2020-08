En période de contagion et d’hystérie collective, vers qui pouvons-nous nous tourner? Sur la base de ce qu’on nous a dit dans les actualités et les événements officiels – et même guidés par le bon sens – on sait que le mieux serait de consulter des professionnels de la santé, qui mènent chaque jour de véritables batailles.

Cependant, si vous avez besoin d’un deuxième avis, les héros de bandes dessinées peuvent également vous aider. C’est le but de ces affiches, dans lequel les personnages Arrowverse nous incitent à suivre une règle simple: porter des masques faciaux.

Dans un effort pour promouvoir l’hygiène et la sécurité, la chaîne de câblodistribution CW a publié cette série d’images promotionnelles, qui sont essentiellement des articles promotionnels préexistants, uniquement avec une torsion. Ces photographies sont éditées pour donner l’illusion que les super-héros préférés du public utilisent le tissu préventif très utilisé.

Avec la phrase: « Les vrais héros portent des masques », la campagne rassemble toute la programmation qui compose actuellement l’univers de la télévision DC.

Il est important de préciser que, parmi les graphismes, il y a des séries qui n’ont pas encore atteint les écrans (comme Superman et Lois), mais qui commencent déjà à intriguer les fans de bandes dessinées. L’absence de Batwoman est également frappante, mais il y a une explication, car avec le départ de Ruby Rose et l’éventuelle refonte du personnage pour la deuxième saison, il est compréhensible qu’elle n’ait pu être réalisée à temps pour la diffusion de la publicité.

Comme le souligne le site ., il y aura ceux qui ne le verront que comme un mouvement publicitaire, mais il se peut qu’ils servent à envoyer un message clair et concis au public sur l’importance des soins personnels.

Sans plus tarder, voici les affiches avec lesquelles les personnages d’Arrowverse nous invitent à porter des masques:

Stargirl

Légendes de demain – White Canary

Légendes de demain – Beebo

Éclair noir

Super Girl

Le flash

Superman et Lois (à venir)

José Roberto Landaverde Cinéfilo et mélomane. Je suis fasciné par l’écriture, l’écoute, la lecture et le commentaire de tout ce qui touche au septième art. Je pense que Fleetwood Mac est sous-estimé. Je suis fan de Rocky et de Back to the Future et évidemment un jour je téléchargerai les « Philly Steps » et conduirai une DeLorean. Croyant fidèle que le cinéma est la meilleure machine de téléportation, et aussi que sur grand écran, nous pouvons tous nous voir représentés.