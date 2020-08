Les relations amoureuses ont été dépeintes et ont été parmi les plus représentées au cinéma et à la télévision depuis toujours. Beaucoup d’entre eux vous ont fait rêver et aspirer à trouver un amour comme celui que vous avez vu dans les comédies romantiques ou les films pour jeunes, tandis que d’autres nous ont appris le côté brut et mauvais de ces relations que nous avons appris à reconnaître comme mauvaises.

Cependant, il existe de nombreux films et séries télévisées qui nous exposentn sortir avec des couples que nous considérons depuis longtemps comme bons ou normaux, mais au fil du temps, nous sommes arrivés à la conclusion qu’il s’agissait en fait de relations toxiques ou désagréable parce que les petits amis ont eu recours à des comportements malsains ou possessifs à l’égard des copines et dont nous n’étions pas conscients.

Par conséquent, ci-dessous, nous vous présenterons ces petits amis que nous considérons comme les plus toxiques au cinéma et à la télévision, mais qu’à un moment donné, nous ne les considérons pas comme «mauvais», bien qu’ils l’étaient manifestement d’une certaine manière. Des comédies romantiques et des séries les plus populaires aux films pour jeunes dans lesquels les relations ont été normalisées avec des comportements qui vont au-delà de ce qui est sain et correct.

Quels autres petits amis de films et de séries que vous connaissez considéreraient comme toxiques?

Ted Mosby – Comment j’ai rencontré votre mère

Bien que How I Met Your Mother passe neuf saisons à tourner autour des détails de l’histoire de Ted rencontrant la mère de ses enfants, nous voyons également la toxicité de Ted Mosby dans ses relations, en particulier avec Robin.

En dépit d’être la femme dont il était amoureux depuis qu’il l’avait rencontrée, et malgré que leur relation n’ait pas duré longtemps, leur chagrin et leur dépassement étaient extrêmement toxiques au point d’en faire une situation très inconfortable.

Nous pensons enfin qu’il a eu sa fin heureuse avec Tracy, mais elle finit par décéder, ce qui signifie que Ted raconte toute l’histoire de sa vie pour demander à ses enfants la permission de sortir avec sa tante.

Noah Flynn – Le stand des baisers

Noah Flynn est le gamin populaire du lycée et une star du sport, mais en tant que personne, il est trop toxique.

Il est extrêmement violent, contrôlant et même misogyne avec ses commentaires envers Elle avant d’être avec elle qu’il semble même contradictoire qu’ils se retrouvent ensemble alors qu’elle détestait simplement tous ces comportements de Noah.

Danny Zuko – Vaseline

L’amour d’été entre Danny et Sandy a plus d’aspects négatifs que positifs, en particulier à cause des attitudes et des comportements auxquels Sandy doit recourir à cause de Danny.

Entre la pression pour avoir des relations sexuelles et la tromperie, c’est une poubelle complète, mais à la fin du film, Sandy a un changement radical de style et d’attitude pour prouver qu’elle est enfin digne de l’amour de Danny.

Ross Geller – Amis

Laissant de côté l’éternel débat entre ceux qui soutiennent que Ross et Rachel étaient en pause ou non, Ross n’a jamais été le petit ami idéal en termes de comportements avec toutes ses copines, pas seulement Rachel.

Mais dans le cas de la relation avec Rachel, Ross lui cachait constamment des choses, ne la laissant jamais être heureuse en coupant constamment et en revenant et en ignorant complètement la grande opportunité de Rachel d’aller à Paris et de suivre ses rêves quand elle la fait descendre. descendre de l’avion et rester avec lui.

Noé – Journal d’une passion

Diary of a Passion est l’un des films les plus mémorables et les plus aimés, mais la vérité est que la relation de longue date entre Noah et Allie est extrêmement toxique en raison de nombreux comportements du personnage de Ryan Gosling.

Dans le film, Noah ignore de nombreux signaux négatifs d’Allie et envahit à plusieurs reprises son espace personnel au point d’être harcelé. Il la manipule même en menaçant de se suicider.

Malheureusement, ce type de violence verbale et de harcèlement est ignoré dans la bande, même s’il est évident qu’il n’apprécie pas ses limites ou ses sentiments.

Beth Stone – Légèrement enceinte

Le personnage de Seth Rogen pourrait être un gars formidable qui, en tant qu’ami, serait amusant d’être avec, cependant, dans les affaires amoureuses et relationnelles, il est assez irresponsable.

Pour commencer, il décide de ne pas utiliser de protection dans une aventure d’un soir, alors quand il doit assumer la responsabilité de la grossesse d’Alison et devenir son partenaire, il adopte des attitudes enfantines et égoïstes qui rendent la situation inutilement compliquée.

Tom – 500 jours avec elle

Pendant longtemps, ceux qui ont vu 500 jours avec elle avaient catalogué Summer comme le mauvais du film en rejetant évidemment Tom, cependant, en réalité, le personnage de Joseph Gordon-Levitt est celui qui devrait être considéré comme un antagoniste de la relation.

Tom a décidé d’ignorer tous les signaux que Summer lui a donné de ne pas être intéressé par quelque chose de plus sérieux, mais Tom a supposé qu’elle était attirée par lui de la même manière qu’il était attiré par elle, alors quand il se rend compte que Il a en fait continué à se victimiser.

Chuck Bass – Gossip Girl

La relation entre Chuck Bass et Blair Waldorf est l’une des plus attendues et dont les fans de Gossip Girl se souviennent. Mais au-delà des fioritures, Chuck était un petit ami très inapproprié.

Chuck a d’abord tenté de violer deux femmes dans le pilote de l’émission. Plus tard dans sa relation avec Blair, il est présenté comme un homme misogyne qui valorise même plus l’argent que sa petite amie, puisqu’il a tenté d’échanger Blair contre l’immobilier offert par son oncle.

Edward Cullen – La saga Twilight

La romance entre Bella et Edward en était une à laquelle chaque adolescent aspirait quand la rage du Crépuscule était à son apogée, pourtant beaucoup de comportements d’Edward étaient extrêmement toxiques.

Quand il a rencontré Bella pour la première fois, il était extrêmement impoli avec elle, puisqu’ils étaient ensemble, il la suivait partout et allait même la voir dormir. Plus tard, une fois qu’ils étaient déjà mariés, Edward voulait prendre des décisions pour Bella en se justifiant que c’était le meilleur pour elle alors qu’il la limitait.

Nate – Le diable porte la mode

Beaucoup pensaient que le méchant de The Devil Wears Fashion était Miranda Priestly (Meryl Streep). Non seulement Nate a fait se sentir coupable à Andy (Anne Hathaway) du travail qu’elle commence à aimer en justifiant qu’elle ne passait plus de temps avec lui, mais elle s’appuie également sur les amis d’Andy pour qu’il fasse attention à elle.

Peut-être que dans le film, nous n’avons vu à l’origine aucun élément négatif sur le comportement de Nate, mais c’est définitivement assez toxique.

Romance

Eugenia Rivas Calderón Serpentard amoureux de ces films qui vous donnent la main pour y entrer et y vivre.

Mes réalisateurs préférés sont Wim Wenders et Yorgos Lanthimos, mais ma série préférée est The Office.