Le premier film de TOY STORY célèbre les 25 ans de sa sortie en salles et Disney a révélé les premières créations de son personnage emblématique

Disney célèbre le 25e anniversaire de l’arrivée du premier film de Disney Pixar, Toy Story. Pour cette raison, la société a révélé pour la première fois les premiers croquis originaux de Buzz Lightyear, inédits jamais vus auparavant.

Avant que Buzz ne devienne le personnage que nous connaissons aujourd’hui, Disney révèle les différents croquis originaux qui démontrent l’évolution de Buzz Lightyear au niveau du design: différents visages, différents formats d’ailes ou des couleurs vives pour la combinaison spatiale.

Comme vous pouvez le voir, certains des designs sont très proches de la version finale que nous avons vue dans les théâtres Buzz, bien que d’autres lui auraient sans aucun doute donné un look complètement différent. Par curiosité si quelqu’un s’est interrogé sur les marques sur les feuilles, c’est parce que les croquis ont été réalisés sur un papier découpé largement utilisé pour l’animation traditionnelle qui sert à mettre une feuille sur une autre et à faire les différents dessins pour donner la sensation de mouvement et sont parfaitement enregistrés.

L’historienne de Pixar Christine Freeman explique: «Buzz est l’un de nos personnages les plus célèbres et il est fascinant de voir les différentes façons dont les artistes Pixar l’ont envisagé tout au long de l’évolution de leur conception. Plusieurs noms ont même été mélangés, de Tempus of Morph, Lunar Larry à Buzz Lightyear. Vous pouvez même voir les initiales LL pour Lunar Larry sur la ceinture dans l’un des croquis. «

Depuis que Woody et Buzz sont sortis en salles en 1995 en tant que premier long métrage entièrement animé par ordinateur, les films Pixar sont devenus un favori des fans du monde entier et ont franchi de nombreuses étapes: à ce jour, un total de 23 longs métrages et 21 courts métrages, 37 Oscars, 21 Oscars® ou le titre du jouet Disney Store le plus vendu de tous les temps pour la figurine articulée Buzz Lightyear.

