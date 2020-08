La fin du voyage de Doomsday Clock est rude, excitante et plus proche du cœur que de la tête, d’autant plus que la solution est aussi simple que de voir un énorme S sur la poitrine d’un homme spécial.

Les derniers numéros de The Doomsday Clock constituent une lecture qui, à mon avis, devrait être commune, car 11 résout toute l’intrigue et 12 vous donne la solution à tout le mystère du multivers, du Metaverse de DC: Superman. C’est pourquoi nous les analysons dans leur ensemble, car la fin est un acte de rébellion, d’illumination et enfin d’espoir.

Tout le chemin qui a conduit au docteur Manhattan, il était la solution à tous les problèmes, au monde d’Ozymandias et au monde de DC. Mais en réalité, il est l’architecte de tout le désastre, avec un seul acte, déplaçant un objet de quelques centimètres. Il a changé le monde, mais il a oublié la pierre angulaire de tout le multivers, le premier d’entre eux, la graine qui a créé le Metaverse: Superman. John le voyait comme un ennemi qui mettrait fin à tout, ou qui ne le ferait pas et lui permettrait de continuer son expérience. Mais il ne comptait pas sur Superman, il ne comptait pas sur l’être le plus pur de l’univers, qui préfère parler plutôt que se battre, qui peut déplacer des montagnes, mais dont le pouvoir est simplement un sourire de confiance et de compassion au pire moment. Manhattan n’a pas vu à quel point Superman a tout changé, car je n’ai pas touché son existence avec ce geste de centimètres, car au final, le S jaune sur la poitrine est bien plus qu’un symbole, c’est l’origine de tout, et celui qui définit tout ce que sont les univers.

Si nous avions vu 9 numéros d’approche, et un d’introspection, c’est l’heure du spectacle. ATTENTION SPOILERS.

Quand tout est dans sa dernière ligne droite vers l’apocalypse, Superman ne peut pas abandonner, et indique clairement qu’il est le premier super-héros et que sa lumière est le reflet de chacun d’eux, que son origine est l’esprit de deux jeunes gens avec des illusions et des espoirs. Et ils ont changé le monde. À maintes reprises, il a recréé et est devenu plus fort, à des époques et dans des mondes différents, et dans celui-ci, Manhattan a essayé d’effacer sa lumière. Avec un seul mouvement. Mais au final, la lumière d’un homme, de l’immigré qui a changé le monde et aime sa planète d’adoption, s’impose à la vision d’un être qui se croit un dieu, et n’est qu’un animal jouant avec ce qu’il ne comprend pas. Manhattan revient pour donner la lumière à Superman, celui qui l’a emmené, changeant le monde, laissant naître les futurs héros que Kal El a inspirés et permettant au passé qui a vu sa première incarnation se battre de revenir. La Légion des super-héros et la JSA sont de retour, et cette fois, c’est pour rester.

Et dans la solution de l’univers DC, vous trouvez la solution à votre question, pouvez-vous sauver le monde avoir un sens. OUI, le Métaverse mérite d’être sauvé, et son monde a besoin de son propre Superman, car il ne pourrait jamais l’être, et si nécessaire, il donnera sa vie pour cela, car un homme élevé au Kansas, l’a sauvé de lui-même, de la mort. et tuer, être un homme dont on se souvient parce qu’il a détruit le monde avec un petit mouvement.

FIN DES SPOILERS

Geoff Johns a mis beaucoup de temps à terminer l’histoire et le résultat est brillant. Non seulement l’univers DC a changé en le rendant à sa luminosité d’origine, mais il le fait avec de petits flashs, car à la fin, la lumière l’emporte simplement, sans la forcer. Le retour des héritages, le pouvoir de l’inspiration et les tourbillons des super-héros et des récupérations, et tout revient à ce qu’il devrait être. Johns laisse tout tel quel, sans oublier ce qui s’est passé, et pour clarifier une chose, Superman est le premier super-héros, et tout le monde a suivi dans son sillage, nous n’aurions pas nos bandes dessinées sans lui, et nous devons le célébrer.

L’histoire se termine par une grande bataille, avec des héros qui se frappent, mais ce n’est que le plaisir ajouté à l’acte qui conclut la pièce. Et le résultat est remarquable dans ces deux chiffres. Le John le plus aimé, l’inspiré, celui qui écrit comme un fan réalisant ses rêves, et ça se voit.

Gary Frank est emporté par l’esprit du travail, et dans ces chiffres, il est emporté par la série, laissant de superbes vignettes, mettant en évidence une page de garde à retenir, car elle unit le passé, le présent et l’avenir de DC dans un acte de foi et bravoure, tout cela, pour Superman.

En général, The Last Judgment Clock a connu un développement plein de problèmes, en particulier lors de la publication des chiffres aux États-Unis, et des incohérences dans le volume d’informations ou l’importance de ces intrigues secondaires qu’elles n’ont pas d’importance, le comédien est un exemple clair, mais avec ses 3 derniers chiffres, il corrige ces torts. D’abord avec le nombre 10 et sa promenade à travers l’idée d’être simplement humain, et avec les nombres 11 et 12 et la conclusion la plus brillante à laquelle il puisse arriver.

En bref, The Doomsday Clock est une œuvre remarquable, avec quelques points forts, mais elle est loin de Watchmen. Peut-être que son problème était de trop s’en remettre, pour donner une conclusion si éloignée de l’œuvre de Moore, que je ne semble jamais vraiment en avoir besoin.

L’horloge apocalyptique 11 et 12

URL: Milcomics

Auteur : Gary Frank, Geoff Johns

ISBN: 9788418225918

Nombre de pages : 48

La description: Le compte à rebours se termine. C’est la confrontation finale entre le Dr Manhattan et Superman. L’Homme d’acier peut-il vaincre un être tout-puissant? Geoff Johns (Green Lantern) et Gary Frank (Superman) clôturent leur projet le plus attendu avec une ode sincère au premier super-héros et à tout l’univers DC.

JOTA (J.C. Royo)

