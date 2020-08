Taken est l’une des premières choses auxquelles vous pensez lorsque le nom de Liam Neeson est mentionné, mais il pensait à l’origine que le film ne serait jamais remarqué par les cinéphiles. Neeson a parlé avec EW pour une nouvelle interview et a parlé du film, qui a presque quinze ans maintenant et qui a engendré deux suites et une adaptation de la série télévisée. Neeson n’a jamais pensé que le film arriverait dans les salles américaines, et encore moins le succès à succès qu’il était finalement.

« Je l’ai déjà dit », a déclaré Neeson, « et sans offenser Robert Kamen, notre merveilleux écrivain et mon ami, mais je me suis dit: » Eh bien, cela va aller directement à la vidéo. Un petit thriller européen, ça pourrait bien jouer pendant quelques semaines en France, puis ça passera directement à la vidéo. »Mais ça a bien marché en France puis ça est allé directement en Corée du Sud, et ça a très bien marché là-bas. Fox l’a pris et ils ont très intelligemment fait une bonne bande-annonce et l’ont mise lors de divers événements sportifs à travers le pays et ils en ont fait un véritable succès. Je me souviens du premier week-end, il est arrivé au n ° 3, puis il est venu au n ° 2 puis au n ° 1, puis il est descendu au n ° 4, et il est revenu au n ° 3 à nouveau. Il vient d’avoir ce cycle extraordinaire.

Neeson a également expliqué pourquoi, malgré sa conviction que ce ne serait pas un succès, il l’a pris. «Ma chère épouse décédée [Natasha Richardson] et j’étais à un festival du film à Shanghai, elle y avait un film, et [producer] Luc Besson faisait partie du jury », a-t-il déclaré. «J’avais lu ce scénario de Taken et je l’ai approché là-bas et je lui ai dit: ‘Écoutez, je suis sûr que je suis loin de votre liste d’acteurs pour cela, mais j’étais boxeur, j’adore faire des scènes de combat, je’ J’ai fait pas mal de films de sorcellerie avec des épées et de la merde. Pensez à moi pour ça. »Push vint à pousser et il me l’offrit. Et j’étais évidemment un enfant dans un magasin de jouets qui le faisait, je traînais avec ces cascadeurs et je travaillais sur ces scènes de combat et sur l’entraînement des armes – j’ai adoré.

La franchise Taken a rapporté un total de 929,45 millions de dollars dans le monde entre les trois films, pour un budget de production combiné de seulement 118 millions de dollars. L’adaptation télévisée, dans laquelle Neeson n’a pas joué, était une imagination de ce à quoi ressemblait Brian Mills de Neeson en tant que jeune homme et a été diffusé pendant deux saisons sur NBC.