Une autre légende du cinéma et de la télévision nous a laissé dans Coccon et la star de Our House Wilford Brimley. Brimley, qui a également joué dans The Thing et a été le porte-parole de Quaker Oats et des fournitures de test du diabète, est décédé samedi dans un hôpital de sa ville natale de St.George, Utah, selon Il avait 85 ans.

Brimley a eu une longue carrière au cinéma et à la télévision, mais son travail en tant que visage de Quaker Oats et de Liberty Medical est peut-être ce qu’il est le plus connu. Brimley est apparu dans une série d’annonces pour les céréales pour petit-déjeuner dans les années 1980 et est devenu un phénomène de la culture pop pour son travail de porte-parole pour le service de fournitures de test du diabète à la fin des années 90 et au début des années 2000.

Avant cela, Brimley a commencé sa carrière d’acteur en 1967 après avoir servi dans les Marines pendant trois ans dans les années 1950 et travaillé, entre autres, comme garde du corps pour Howard Hughes. Il a commencé sa carrière d’acteur par des rôles non crédités dans Bandolero! et le film oscarisé True Grit. Il obtiendrait sa grande pause quand il a décroché le rôle récurrent d’Horace Brimley dans The Waltons en 1974, qu’il a interprété dans des rôles de téléfilm comme The Wild Wild West Revisited, Amber Waves et Acts of Vengeance. Il a également fait une apparition mémorable dans l’univers de Star Wars, apparaissant dans le téléfilm de 1985 Ewoks: The Battle for Endor où il a joué Noa Briqualon.

Il a fait irruption dans le cinéma en tant que quantité connue en 1979 avec The China Syndrome et a continué à jouer dans The Thing de John Carpenter en 1982, The Natural de Barry Levinson aux côtés de Robert Redford, et son rôle le plus célèbre dans le film de science-fiction Cocoon de 1985 ( et son suivi de 1988 Cocoon: The Return). Il avait plus de 70 crédits à son actif entre le cinéma et la télévision, parmi lesquels Hard Target aux côtés de Jean-Claude Van Damme en 1993 et ​​le thriller juridique adapté par John Grisham The Firm with Tom Cruise. Son dernier travail achevé était le film familial basé sur le brouillard de 2017, I Believe.

Brimley était également un chanteur accompli et a enregistré plusieurs albums couvrant les standards du jazz, notamment This Time the Dream’s on Me en 2004.

Au nom de 411, nos condoléances à la famille, aux amis et aux nombreux fans de M. Brimley. Il nous manquera très certainement.