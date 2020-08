L’incroyable Hulk n’a pas commencé comme le géant vert que nous connaissons aujourd’hui, car il était à l’origine gris. Voici la raison pour laquelle c’était gris et comment ils l’ont expliqué dans les bandes dessinées

L’incroyable Hulk Elle est devenue une icône pour être la bête verte monstrueuse remplie de rage dans laquelle le Dr Bruce Banner se transforme chaque fois qu’il se fâche ou subit beaucoup de stress. Heureusement, au fil du temps, Banner a appris à contrôler plus ou moins Hulk, le géant vert devenant un membre fréquent des Avengers. Cependant, Hulk n’avait pas toujours l’intention d’avoir la peau verte.

Selon l’histoire de Marvel Comics, la légende de Marvel Stan Lee voulait à l’origine que Hulk soit gris lorsqu’il a créé le personnage en 1962 aux côtés de son compatriote légendaire Jack Kirby. Stan Lee voulait que Bruce Banner devienne un monstre similaire à Quasimodo ou Frankenstein. Un monstre qui a été mal compris par son apparence et sa mentalité presque enfantine.

Cela s’est produit juste après l’énorme succès et la popularité de Ben Grimm / The Thing of Les Fantastiques quatre, et Marvel voulait en tirer parti. Pour s’assurer que l’Incroyable Hulk fasse écho au succès de la première famille Marvel, Stan Lee voulait que Hulk ait la peau grise, de sorte qu’il ne s’identifie à aucune ethnie. Malheureusement, le coloriste a eu des problèmes d’encre au cours des premiers problèmes, ce qui a fait apparaître la couleur grise en vert. Cependant, Lee l’aimait dans cette couleur et a décidé d’en rester là.

Sur le plan narratif, l’explication du passage du gris au vert était que c’était le résultat d’une exposition continue aux rayons gamma par le Dr Bruce Banner. Cependant, au fil du temps, il a été révélé que Gray Hulk était une autre personnalité du Dr Banner qui deviendrait connue avec le temps. Alors que le Green Hulk est rempli de rage, c’est sauvage et plus inconscient au début, le Grey Hulk peut conserver un peu plus l’intelligence de Banner. Il est même allé sous le nom de Joe Fixit pendant un certain temps, devenant un gangster à Las Vegas. La transformation d’un Hulk gris a également été provoquée par la volonté de Banner par rapport à Green Hulk avec sa colère.

À un moment donné, l’ami de Banner, Doc Sampson, a essayé de l’aider, lui et ses deux personnalités, avec une thérapie, surtout lorsque tout le monde avait du mal à garder le contrôle de manière assez agressive. Grâce à la thérapie, toutes les personnalités ont été réunies dans le professeur, où l’esprit de Banner avait le contrôle et la force classiques du corps de Hulk. Ce même concept peut être vu dans Avengers: Fin de partie de l’univers cinématographique Marvel, où Bruce Banner de Mark Ruffalo a passé 15 mois dans un laboratoire de rayons gamma et a trouvé un moyen de se combiner avec Hulk en un seul être, tout comme la version du professeur vue dans le des bandes dessinées.

Il est assez curieux de savoir qu’une simple erreur du coloriste et de l’encre lors de l’origine de L’Incroyable Hulk créerait un élément si emblématique pour l’esthétique et l’apparence que nous rapportons aujourd’hui à Hulk. Non seulement cela, mais cela a créé l’inspiration pour une toute nouvelle facette et une personnalité pour Bruce Banner qui ne se serait probablement pas présentée autrement.

Qu’est-ce que tu penses? Connaissez-vous d’autres erreurs dans l’histoire de la bande dessinée? Laissez-le dans les commentaires