Jon Favreau responsable de The Mandalorian dit que Marvel lui a appris à être conscient des fans de base tout en embrassant les nouveaux arrivants.

Directeur de Hombre de Hierro, Jon Favreau, dit travailler avec le directeur de Marvel Studios, Kevin Feige, lui a appris à « garder à l’esprit les fans de base » et en même temps à avoir « la main tendue » pour les nouveaux venus lors de la création de la série Star Wars en direct, Le mandalorien. Le spectacle Disney +, sur un chasseur de primes (Pedro Pascal) Opérant dans un coin sans loi de la galaxie après la chute de l’Empire galactique, il continue la saga créée par George Lucas comme un retour au succès au box-office de 1977. Star Wars: un nouvel espoir.

Comme Iron Man, qui a lancé le vaste univers cinématographique Marvel, Jon Favreau dit que la clé de The Mandalorian était d’embrasser de nouveaux publics tout en honorant les anciens:

« Nous voulions vraiment revenir aux choses qui ont inspiré le Star Wars original et le faire vraiment à petite échelle et raconter des histoires simples », a déclaré Favreau dans une récente interview. «Parce qu’une partie de ce dont vous héritez lorsque vous allez voir Star Wars maintenant, c’est toute cette histoire parce que les histoires sont racontées depuis des décennies. Et c’était bien, avec le nouveau média, de pouvoir commencer avec un nouveau jeu de personnages pour introduire un nouveau public. «

Baby Yoda était également en partie responsable du succès de la série.

« Mais nous avons toujours su … et c’est quelque chose que j’ai appris en travaillant chez Marvel et en travaillant avec Kevin Feige, c’est que vous voulez toujours garder les fans principaux à l’esprit, car ce sont eux qui ont gardé la torche allumée pendant de très nombreuses années. » Dit Jon Favreau. Mais ce sont aussi des histoires pour les jeunes et pour de nouveaux publics. Ce sont des mythes, donc vous voulez toujours avoir un coup de main envers les personnes qui n’ont peut-être pas cette formation ».

«Vous racontez l’histoire pour les gens qui ont des yeux nouveaux et vous racontez l’histoire pour les gens qui sont là avec la propriété et avec les histoires et les personnages depuis tant d’années», a déclaré Favreau, ajoutant que vous devez «vous assurer que vous les honorez également ».

En juin, Favreau a déclaré que les cinéastes chargés de créer du nouveau contenu Star Wars «doivent écouter» le public: «Ce n’est pas une rue à sens unique. C’est une rue à double sens « .

C’est la raison pour laquelle actuellement Guerres des étoiles copie à la fois le style merveille et suivra ses traces pour sortir des films et des séries en même temps.