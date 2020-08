À la veille du début des campagnes pour les élections à la présidence et à la vice-présidence des États-Unis en 2020, le président Donald Trump et le candidat du Parti démocrate, Joe Biden, entament déjà leurs campagnes électorales respectives. Cependant, le conseiller de campagne du président Trump a récemment critiqué la candidate démocrate à la vice-présidence Kamala Harris, et Marge Simpson elle-même a répondu.

Jenna Ellis, qui est la conseillère juridique principale de la campagne Trump, s’est rendue mercredi sur son compte Twitter pour dire que Kamala Harris ressemblait à Marge Simpson, ceci après la première apparition du candidat avec Biden.

Kamala ressemble à Marge Simpson. – Jenna Ellis (@JennaEllisEsq) 12 août 2020

Ce vendredi 14 août, le compte officiel des Simpsons sur Twitter a publié une vidéo dans laquelle Marge elle-même vient s’exprimer sur les déclarations de la conseillère de campagne républicaine.

Debout sur scène avec l’attention concentrée sur elle, Marge Simpson a déclaré ce qui suit:

« Je ne fais généralement pas de politique, mais la conseillère principale du président, Jenna Ellis, vient de dire que Kamala Harris me ressemble. Lisa a dit qu’elle ne voulait pas dire ça comme un compliment. Si c’est le cas, en tant que femme au foyer ordinaire de banlieue, je commence à me sentir un peu offensée. J’apprends à mes enfants à ne pas offenser personne, Jenna. J’allais dire que je suis bouleversé à ce sujet, mais j’ai peur qu’ils le censurent.

Face à cette réponse du populaire programme Fox, la conseillère de campagne de Trump s’est bornée à citer le tweet des Simpsons pour dire que Marge voterait probablement pour le parti démocrate, mais ne savait sans doute pas quoi répondre étant donné que l’un des les programmes les plus appréciés du pays se sont prononcés en quelque sorte contre lui.

Se pourrait-il qu’avec les prochaines élections qui se tiendront en novembre 2020, il y ait plus que des commentaires et des attaques de chaque parti qui impliquent plus de célébrités ou de personnages de fiction? Alors que nous découvrons si ce sera comme ça, et en parlant des Simpsons, il est probable qu’avec la prochaine arrivée de Disney + en Amérique latine le même mois, toutes les saisons ne seront pas au catalogue. Découvrez pourquoi ici.

