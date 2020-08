Nous nous rapprochons de plus en plus pour pouvoir profiter de DC FanDome, l’événement virtuel officiel qui proposera gratuitement une variété de panneaux dans lesquels nous découvrirons ce qui se passe dans le futur pour DC Comics. Par conséquent, pour promouvoir cet événement, il a été révélé que nous verrons Margot Robbie ce 22 août avec un audio dans lequel elle révèle que des changements seront à venir pour Harley Quinn à l’avenir.

Le compte officiel de DC Comics sur Twitter a partagé un tweet dans lequel ils annonçaient qu ‘ »une célébration de DC n’est pas la même sans Harley Quinn, donc Margot Robbie sera présente à l’événement pour répondre aux questions posées par les fans ». Avec le tweet, ils ont joint un court audio dans lequel nous avons entendu Robbie répondre à une fan brésilienne de ce que cela signifie pour elle de continuer à jouer un rôle aussi emblématique et important que Harley à l’avenir.

Dans cette réponse, l’actrice australienne anticipe que c’est toujours une nouveauté de donner vie à ce personnage, de sorte qu’à l’avenir Harley sera très différente de celle que nous avons vue dans Birds of Prey:

«Je m’amuse toujours à jouer à Harley Quinn. Chaque fois que je la joue, j’apprends quelque chose de nouveau d’elle, et ce prochain film ne fera pas exception. Lorsque Harley est accompagné d’un groupe de personnes nouveau et différent et arrive également dans un endroit différent, vous pouvez voir qu’il extériorise différents aspects de sa personnalité en fonction de ce qu’il fait et de ce qu’il ressent avec ces personnes. Ensuite, ils verront à nouveau de nouvelles facettes de Harley au sein d’un nouveau et grand groupe de personnes. Et c’est fou, comme toujours, c’est amusant.

Ce 22 août, vous ne pouvez pas manquer le DC FanDome, un événement d’une durée de 24 heures au cours duquel les fans peuvent découvrir de près tout le contenu DC et Warner des mains de réalisateurs, producteurs, acteurs et autres artistes de bande dessinée tels que des dessinateurs. et écrivains. Ici vous pouvez découvrir comment accéder à la programmation de l’événement virtuel, qui comprend un panel avec Zack Snyder où il créera la première bande-annonce du Snyder Cut.

oiseaux de proie DC Comics DC FanDome harley quinn margot robbie Margot Robbie

Eugenia Rivas Calderón Slytherin et une amoureuse de ces films qui vous donnent la main pour y entrer et y vivre.

Mes réalisateurs préférés sont Wim Wenders et Yorgos Lanthimos, mais je regarde toujours Derry Girls.