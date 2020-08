Selon Deadline, le cinéaste primé Martin Scorsese a signé un accord qui le rejoindra avec Apple pendant plusieurs années pour développer plusieurs films et séries télévisées exclusivement pour Apple TV +. Scorsese dirige et produit ces projets à travers son label Sikelia Productions.

L’accord intervient juste après qu’Apple a acquis les droits de distribution de la future adaptation du cinéaste de 77 ans, « Killers of the Flowers Moon », que la société financera pour environ 200 millions de dollars. Avec Leonardo DiCaprio («il était une fois à Hollywood») et Robert De Niro («Joker»), le livre raconte le complot visant à tuer des Indiens millionnaires qui a conduit les États-Unis à créer le FBI.

Scorcese, sans doute l’un des cinéastes les plus célèbres de tous les temps, est devenu une source d’inspiration pour de nombreux réalisateurs en herbe grâce à des films emblématiques comme ‘Taxi Driver’ (1976), ‘The King of Comedy’ (1982), ‘ Goodfellas ‘(1990),’ Shutter Island ‘(2010),’ The Wolf of Wall Street ‘(2013) ou le film de l’année dernière,’ The Irishman ‘.

Rappelons qu’un collaborateur régulier de Scorsese tel que Leonardo DiCaprio avait également précédemment signé un accord de collaboration avec Apple via son label Appian Way pour développer des documentaires cinématographiques et télévisuels.