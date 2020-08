Après la sortie de la bande dessinée Empyre # 4 d’aujourd’hui, Marvel a confirmé le mariage gay de deux Avengers à traiter à partir de septembre.

Comme le conflit intergalactique connu sous le nom de Empyre continue, l’amour triomphe de la destruction et de la mort. Depuis que Marvel Comics a révélé que Teddy Altman (Hulkling), l’hybride Kree / Skrull Hulkling et son petit ami de longue date Billy Kaplan, Le puissant Wiccan qui manie la magie, ils ont pris la décision de changer leur vie pour toujours. Depuis qu’ils se sont mariés avant que toute cette aventure ne commence.

« J’ai beaucoup d’amour pour le Hulkling et le Wiccan, à la fois individuellement et en couple. » A déclaré l’écrivain Marvel Al Ewing. « C’est donc un bon sentiment de pouvoir offrir ce genre de » choc final « aux lecteurs, ce qui, espérons-le, soulève un peu les fans plutôt que de les décourager. »

Plus tôt cette année, le Hulkling, le fils d’une princesse Skrull et du capitaine Marvel original, a accompli son destin en unissant les empires Kree et Skrull contre la menace universelle des Cotati. En tant qu’empereur de la nouvelle alliance Kree / Skrull, le Jeune vengeur occupez une place centrale dans la saga Marvel Empyre de cet été aux côtés des héros les plus puissants de Wiccan et de la Terre.

Créés par l’écrivain Allan Heinberg et l’artiste Jim Cheung, Hulkling et Wiccan ont fait irruption sur la scène dans la série révolutionnaire Young Avengers de 2005.

Depuis lors, les deux ont été des héros majeurs dans l’univers Marvel et dans des titres emblématiques comme Avengers: Children’s Crusade, New Avengers et Strikeforce.

« Quand on m’a demandé pour la première fois de concevoir Wiccan et Hulkling pour les Young Avengers, je n’avais aucune idée de la longévité qu’ils auraient, ni même de leur impact sur le cœur et l’esprit des lecteurs de Marvel », a déclaré Jim Cheung. «Billy et Teddy sont vraiment devenus des personnes pleinement développées pour moi, grâce à l’incroyable écriture d’Allan Heinberg, et cela a été merveilleusement gratifiant de suivre leur croissance et leur évolution sous la direction d’autres créateurs au fil des ans. Maintenant qu’ils prennent leur relation au niveau supérieur. J’ai hâte de voir où leur prochaine aventure les mènera! »

«Je suis éternellement reconnaissant aux écrivains Al Ewing et Dan Slott, aux artistes Valerio Schiti et Marte Gracia, à l’éditeur Tom Brevoort, et bien sûr à l’artiste de couverture Jim Cheung, pour avoir raconté si magnifiquement l’histoire de Teddy, à une telle échelle. si épique et avec tant de cœur », a déclaré Allan Heinberg. « Et pour avoir invité Jim et moi au mariage! »

L’histoire de Hulkling et Wiccan se poursuit dans les bandes dessinées Marvel Empyre # 5 la semaine prochaine et Empyre: Avengers Aftermath # 1 qui sera mis en vente en septembre.