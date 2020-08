Spider-Man sera disponible exclusivement pour les propriétaires de PlayStation 4 peu de temps après la sortie du jeu vidéo Marvel’s Avengers, et le co-directeur de Crystal Dynamics, Scot Amos, a maintenant répondu au contrecoup qu’il a causé.

Après la fuite d’une liste indiquant que Spider-Man serait dans une exclusivité sur la version PlayStation 4 de Marvel’s Avengers, une nouvelle qui a été confirmée avec des heures de retard… au grand dam des propriétaires de Xbox! Compte tenu de la relation de Sony avec Marvel (et du fait que la franchise Spider-Man est exclusive à PlayStation), il fallait s’y attendre, mais c’est toujours un mouvement qui a suscité beaucoup de remous parmi les fans.

Dans une interview avec ComicBook.com, le co-directeur de Crystal Dynamics, Scot Amos, a abordé ce problème de front, expliquant que cela se résumait simplement à ce que Sony ait un accès exclusif au robot d’exploration de mur.

« [Se] il revient à la relation avec PlayStation et Marvel », a expliqué. «Quand il s’agit de choisir où et ce que Spider-Man peut être, c’est une question relationnelle sur laquelle PlayStation a absolument les droits, ce qui, comme vous le savez, avec la propriété de Sony là-bas, et Marvel avec Sony disant: ‘Hey , c’est quelque chose que nous pouvons faire. C’est quelque chose que nous pouvons faire sur cette plate-forme. «

On ne peut pas leur reprocher que Sony veuille profiter de sa relation avec le wall-crawler, en particulier lorsque les ventes sont susceptibles d’augmenter sur PlayStation 4 (les propriétaires de titres ont déjà été confirmés pour obtenir une mise à jour gratuite sur PS5). Amos a ensuite rapidement souligné que les fans ne devraient pas être trop obsédés par Spider-Man, car il y a beaucoup plus de contenu à venir dans Marvel’s Avengers après la grande révélation de Hawkeye.

« [Nos] J’adore l’idée de pouvoir proposer ce personnage aux joueurs PlayStation », a-t-il expliqué. « Les gens seront obsédés par une chose au lieu de » Oh au fait, vous allez avoir des centaines d’heures de contenu et des années d’histoires devant vous, et de nouveaux mondes et régions, et de nouveaux héros « , et bien plus que nous n’avons pas encore. annoncé ».

« Mais je pense vraiment que les gens vont regarder ça et dire: » Ouais, d’accord, on comprend, on peut comprendre le business derrière ça « , mais dans l’ensemble, nous faisons ce jeu pour tout le monde », a déclaré Amos. « Nous voulons que ce soit l’endroit où vous pouvez jouer ces fantasmes de super-héros avec votre équipe Avengers, qui continuent de grandir avec de nouveaux personnages, des personnages que vous n’avez même pas encore devinés. »

Ainsi, bien que les propriétaires de PlayStation aient définitivement le dessus, il y en aura pour tous les goûts, et lorsque la PS4 sera le système le plus vendu, ce genre de chose est à peu près acquis à ce stade.