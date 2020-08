Le prochain jeu vidéo mettant en vedette les héros les plus puissants de la Terre n’a pas une tâche facile. Après tout, il arrivera juste deux après que Spider-Man de Marvel ait mis le bâton haut dans le genre action / aventure des super-héros. Cependant Avengers de Marvel Il ne tourne pas autour du pot et possède un atout dans sa manche, exclusif à PlayStation, et est la présence de Spider-Man lui-même parmi ses personnages.

«Votre sympathique voisin Spider-Man vient aux Avengers de Marvel, exclusivement sur PlayStation», Se lit-on dans le tweet de la marque japonaise. «[La desarrolladora] Dynamique des cristaux offre les premiers détails sur sa propre version unique du héros post-lancement. »

En entrant le lien attaché à la publication, on accède au site Playstation.Blog où un texte signé par Jeff Adams (directeur artistique chez Crystal Dynamics) décrit le rôle du grimpeur de mur dans le prochain jeu vidéo de l’entreprise.

«Quand j’étais jeune», commence Adams, «j’ai amassé une énorme collection de bandes dessinées de Spider-Man qui racontaient des histoires dramatiques et humoristiques de ce combattant du crime coloré – un personnage fixé sur le New York de Marvel – et qui a utilisé ses pouvoirs et ingéniosité pour protéger votre «quartier». Mais un jour j’ai lu un nombre [titulado The Commuter Cometh!] cela l’a fait sortir de son environnement naturel pour entrer dans un monde plus vaste, avec des résultats amusants. Voir Spider-Man s’adapter à de nouveaux environnements était un grand contraste avec son statu quo. Ce ton est exactement ce que nous voulons capturer pour lui dans Avengers de Marvel: un Spider-Man familier mais nouveau qui doit évoluer pour faire face aux menaces mondiales aux côtés des héros les plus puissants de la Terre.. »

Voici quelques qualités que Jeff Adams promet pour l’itération conçue par Crystal Dynamics du tristement célèbre super-héros de New York:

Élégance et sensation de légèreté lorsque Spider-Man est suspendu aux bâtiments. En plus de cela, une variété de configurations Web et de gadgets est garantie pour améliorer le parcours du joueur. Combat fluide contre les malfaiteurs, «avec son style caractéristique», accompagné d’un ensemble de compétences et d’attaques propres à l’arachnide (options de personnalisation Disponibilité technologique à jour – provenant de Hank Pym, SHIELD et Stark Industries – complétant et renforçant les pouvoirs innés de Spider-Man. Un costume influencé par le design emblématique de Steve Ditko (co-créateur, avec Stan Lee, du mur-grimpeur) et par les versions ultérieures de l’illustrateur John Romita Jr.

Les utilisateurs des consoles PlayStation 4 et de la prochaine PS5 pourront acquérir Spider-Man pour Marvel’s Avengers début 2021 et sans frais supplémentaires. Le jeu vidéo, à lui seul, prévoit son lancement pour le 4 septembre prochain.

Marvel’s Avengers sera également disponible pour Xbox One, Stadia et PC, mais ici sans possibilité de télécharger plus tard Spider-Man.

Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. En solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.