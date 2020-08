La valeur de Jeux olympiques il va au-delà du sport, étant un symbole authentique de valeurs telles que la paix, la fraternité et la concurrence loyale à la recherche de la grandeur. Si l’on ajoute à cela les multiples catégories qui le composent, il n’est pas surprenant que le concours ait inspiré toutes sortes de films à travers le monde, dont certains font partie des grands classiques de tous les temps.

Vous trouverez ci-dessous une liste des meilleurs films des Jeux Olympiques, accompagnée de trois mentions spéciales qui, bien qu’elles ne tournent pas autour du grand événement, en profitent comme point de départ pour explorer d’autres visages du sport.

REMARQUE: La liste suivante ne comprend que des films inspirés des Jeux olympiques d’été.

Rebellious Days (Dir.Albert Magnoli, 1986)

Mitchell Gaylord a eu une participation exceptionnelle dans l’équipe de gymnastique des États-Unis lors des Jeux olympiques de Los Angeles en 1984. Ses prouesses l’ont amené à être un cascadeur hollywoodien dans certains grands projets comme Batman Forever (1995) et Mortal Kombat (1995), mais Cela lui a également permis de jouer dans certains films, dont le plus important était Rebel Days, sur un footballeur devenu gymnaste et ses efforts ultérieurs pour rejoindre l’équipe olympique nord-américaine pour atteindre la gloire ultime de la discipline. Il succombe parfois aux clichés, mais la qualité sportive de son acteur vedette garantit des séquences de gymnastique vraiment spectaculaires.

Astérix aux Jeux Olympiques (Dir. Frédéric Forestier & Thomas Langmann, 2008)

L’adaptation de la bande dessinée homonyme n’a pas été bien accueillie par la critique – la presse française lui a décerné le Gérard du cinéma équivalent à Razzie -, mais elle a été accueillie par un public qui en a fait l’un des films français les plus rentables de son année. Inutile de dire que leur succès était dû à l’énorme popularité d’Astérix et d’Obélix, qui doivent affronter les meilleurs athlètes grecs et romains pour aider à réaliser un amour impossible et faire en sorte que Jules César maintienne son règne face aux menaces de Brutus. Idéal pour passer un bon moment et faire découvrir aux plus petits les fans olympiques.

Bhaag Milkha Bhaag (Dir.Rakeysh Omprakash Mehra, 2013)

La grandeur du sport implique de surmonter toutes sortes d’adversités, dont beaucoup vont au-delà du terrain. Pour preuve, Milkha Singh, qui a surmonté les adversités d’une guerre civile où il a perdu ses parents et a vécu plusieurs années dans la pauvreté, jusqu’à ce que son incursion ultérieure dans les forces armées lui permette de découvrir sa vocation de sprinteur, devenant l’une des figures à suivre aux Jeux Olympiques de 1956, 1960 et 1964. Il a eu un merveilleux accueil en Inde, tandis que la presse internationale a loué l’émotivité de son récit et son aboutissement émouvant.

Course (Dir.Stephen Hopkins, 2016)

Jesse Owens a été mentionné dans d’innombrables films, Race étant le premier biopic à explorer sa transition d’un jeune étudiant prometteur à l’une des grandes légendes du sport. Pour ce faire, le film avec Stephen James montre que le coureur afro-américain est non seulement entré dans l’histoire pour sa vitesse incroyable qui lui a permis de battre un record en remportant quatre médailles d’or aux Jeux Olympiques de 1936, mais aussi en transcendant un pays divisé par les préjugés raciaux pour atteindre plus tard la gloire ultime dans un monde au bord de l’effondrement à l’approche de la Seconde Guerre mondiale.

Atletu (Dir. Davey Frankel et Rasselas Lakew, 2009)

Le cinéma éthiopien n’a pas un grand impact dans le monde. Cependant, Atletu a transcendé à l’échelle mondiale grâce à son exploration émotionnelle d’Abebe Bikila, un parfait inconnu qui finirait par voler la vedette de Rome 1960 en remportant la victoire au marathon pour devenir le premier Africain à remporter une médaille d’or et que quatre ans plus tard, il répéterait l’exploit à Tokyo pour être le premier à remporter deux médailles d’or consécutives dans ce sport difficile. Le film a également marqué l’histoire à sa manière en étant la première sélection éthiopienne à chercher une nomination aux Oscars dans la catégorie du meilleur film étranger, bien qu’il n’ait finalement pas été en mesure de décrocher une place sur la liste de sélection.

Jappeloup (Dir. Christian Duguay, 2013)

Pierre Durand Jr. n’a pas la reconnaissance internationale d’autres olympiens comme Jesse Owens ou Nadia Comăneci, mais son histoire passionnante a fait de lui une figure de l’équitation: un jeune avocat qui quitte brusquement sa carrière pour tenter sa chance dans le sport accompagné du cheval. Jappeloup qui donne au film son titre et avec lequel il formerait un haltère qui passerait par de nombreux hauts et bas pour enfin atteindre la gloire olympique à Séoul 1988. Un film sportif aux teintes classiques qui a remporté d’importantes nominations aux César et Lumière.

Relation perverse (Dir.Robert Towne, 1982)

Robert Towne s’est aventuré dans la réalisation avec un film très controversé pour l’époque. D’abord, par la réouverture d’anciennes blessures sportives en suivant un groupe de coureurs américains se préparant aux JO de Moscou de 1980, jusqu’à ce qu’ils soient dépouillés de leur rêve par le boycott américain qui les oblige à vivre avec l’idée qu’ils ne l’auront jamais. l’opportunité d’améliorer vos notes personnelles au maximum. A cela s’ajoute la bisexualité du protagoniste, abordé avec maturité par le cinéaste, mais générant une énorme polémique parmi le public et les athlètes de son temps. Il a échoué au box-office, mais a suscité des critiques élogieuses qui en ont fait un titre incontournable parmi les fans de sport.

Dangal (Dir. Nitesh Tiwari, 2016)

Le film n’aborde pas les Jeux Olympiques, mais il est essentiel de comprendre comment l’Inde est devenue une puissance dans le combat avec Geeta Phogat et Babita Kumari, soulignant que le premier entrerait dans l’histoire du concours alors que le premier combattant indien se qualifiait pour la foire mondiale. Il a été bien accueilli par le public, ce qui a abouti à un box-office de 300 millions de dollars, tandis que les critiques mondiaux l’ont classé parmi les meilleurs films sportifs de tous les temps. Elle a obtenu de multiples reconnaissances dans son pays d’origine, mais aucune n’est aussi importante que l’impact social obtenu avec l’exaltation de la force féminine dans le sport et tout autre aspect de la vie.

Sans limites (Dir.Robert Towne, 1998)

Steve Prefontaine n’a pas remporté de médailles olympiques, mais la persévérance démontrée à Munich 1972 et la popularité médiatique qui a atteint Montréal 1976 ont été la clé du boom de la course à pied qui se poursuit encore aujourd’hui. Le biopic réalisé par Robert Towne – sa deuxième apparition sur cette liste – et mettant en vedette Billy Crudup explore l’histoire du sport du sprinter, mettant en évidence sa relation avec l’entraîneur Bill Bowerman joué par Donald Sutherland. Malgré le soutien de Tom Cruise de la production et des critiques élogieuses qui ont abouti à une nomination aux Golden Globe pour l’acteur vétéran dans la catégorie Meilleur second rôle masculin, le film n’a pas brillé au box-office en raison de la campagne promotionnelle tiède. hébergé par Warner. Même ainsi, il est considéré comme le film définitif de l’athlète, bien au-dessus de Prefontaine (1997) avec Jared Leto dans le rôle de star.

Chariots de feu (Dir.Hugh Hudson, 1981)

Le film olympique par excellence, non seulement parce qu’il tourne autour de deux vrais coureurs de ce qui n’était que la huitième édition des jeux modernes, mais parce qu’il en profite pour capter les valeurs les plus représentatives du concours. Le premier est Eric Liddell, un Écossais profondément catholique qui se bat pour honorer Dieu; le second Harold Abrahams, un Anglais juif qui le fait pour affronter les préjugés. Malgré leur rivalité sur la piste et leurs différentes idéologies sur les questions socio-politiques et religieuses, le duo finira par faire équipe pour atteindre la gloire sportive et le succès britannique. Il a remporté quatre Oscars, dont celui du meilleur film, et est entré dans l’histoire pour sa bande originale légendaire de Vangelis.

Mention spéciale: Incassable (Dir.Angelina Jolie, 2014)

On se souvient souvent d’Angelina Jolie pour son jeu d’acteur, mais sa passion pour le cinéma l’a amenée à réaliser à plusieurs reprises. Ce fut le cas d’Unbroken, qui s’inspire du livre homonyme de Laura Hillenbrand, raconte l’histoire fascinante de Louis Zamperini, un italo-américain qui trouve son chemin grâce à sa vitesse et son passe-temps de course qui l’ont conduit aux Jeux olympiques de Berlin de 1936. Puis un jeune coureur espérait atteindre son point culminant, et avec lui le podium, pour la prochaine édition de la joute, mais le rêve s’est brisé avec la Seconde Guerre mondiale et son recrutement qui l’a conduit au Japon où il a fini par devenir prisonnier de guerre. Une histoire de survie qui dans de nombreux moments est enrichie par la passion du sport.

Mention spéciale: Foxcatcher (Dir.Bennett Miller, 2014)

Steve Carell avait déjà montré ses dons dramatiques dans Little Miss Sunshine (2006) et Dan in real life (2007), mais c’est Foxcatcher qui a montré ses vraies qualités pour le positionner parmi les acteurs les plus talentueux de sa génération. Le film sauve l’histoire vraie de John du Punt, un millionnaire excentrique déterminé à représenter les États-Unis aux Jeux olympiques de Séoul de 1988, ce qui le motive à embaucher les médaillés Mark et Dave Schultz comme entraîneurs personnels. Loin d’aborder les valeurs traditionnelles du cinéma olympique, le film aborde adroitement des sujets tels que l’obsession, l’ambition et la rivalité pour offrir une histoire du sport entachée de tragédie.

Mention spéciale: Munich (Dir.Steven Spielberg, 2005)

Les Jeux Olympiques de 1972, conçus pour changer l’image de la guerre allemande après la Seconde Guerre mondiale, ont mis en scène le moment le plus tristement célèbre de l’histoire de la compétition lorsque le groupe terroriste palestinien Black September a assassiné onze membres de l’équipe olympique israélienne à cause de conflits politiques. Steven Spielberg a profité du soi-disant massacre de Munich pour l’un des titres les plus difficiles de toute sa carrière, qui, bien qu’il ait recueilli de bonnes critiques et cinq nominations aux Oscars, y compris le meilleur film et le réalisateur, a suscité un débat pour son message désespéré sur une guerre infinie. à cause de la douleur et de la vengeance qui affligent les deux nations.

jeux olympiques sportifs

Luis Miguel Cruz Un jour, je rejoindrai les X-Men, la Rebel Alliance ou la Night’s Watch. Fier membre de Cine PREMIERE depuis 2008.