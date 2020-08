Une théorie des fans a suggéré qu’Ant-Man aurait pu vaincre Thanos dans Avengers: Fin de partie en y entrant, et il semble que Marvel Comics soit d’accord.

L’une des théories les plus drôles des Avengers: Endgame était qu’Ant-Man aurait pu vaincre Thanos en entrant par ses fesses, puis en se développant pour le tuer de l’intérieur de son corps. Bien que Thanos ait été vaincu, la théorie ne s’est jamais réalisée, et s’il l’avait fait, le film serait passé à la cote R sans aucun doute. Cependant, Marvel Comics a soulevé la question de savoir pourquoi Ant-Man n’a pas tenté d’effectuer ce mouvement afin de vaincre ses ennemis.

La théorie Thanos / Ant-Man supposait qu’Ant-Man rétrécirait, entrerait dans Thanos par ses fesses, puis se développerait en Giant-Man pour le briser de l’intérieur. La théorie «Thanus» a inspiré de nombreux mèmes, et bien que cela ne se soit jamais produit dans Vengadore: Fin de partie, la théorie a été suggérée comme un moyen de vaincre l’un des héros les plus forts de Marvel sur les pages de Cosmic Ghost-Rider détruit l’histoire de Marvel.

Dans Cosmic Ghost-Rider détruit l’histoire de Marvel n ° 5 de Paul Scheer, Nick Giovannetti, Nathan Stockman, Rachelle Rosenberg et Travis Lanham. Dans cette histoire, le futur Frank Castle (possédé par l’esprit de vengeance) cherche désespérément à changer l’histoire dans le but de sauver sa famille de la mort. Ses aventures le voient modifier l’histoire et changer l’univers Marvel dans le but de réécrire son propre passé. Lorsque l’histoire passe à une époque où certains des héros les plus puissants de la Terre font partie d’un spectacle de cirque, Castle fait une suggestion catégorique. Dans la scène, le cavalier fantôme cosmique met en colère Hulk, provoquant la folie du géant de jade. C’est alors que le cavalier fantôme cosmique a suggéré qu’Ant-Man soit capable d’éliminer Hulk en volant « son tu sais quoi et ensuite grandir ». Castle fait pression sur un Ant-Man réticent en disant: « Je pensais que tu étais sérieux au sujet de l’arrêter. »

Ant-Man va pour les fesses de Hulk, mais à la dernière seconde, il change d’avis et décide de trouver une façon différente d’achever le monstre vert. Le Cosmic Ghost Rider ne peut pas croire que Ant-Man a presque grimpé à l’arrière du Hulk, en disant: «Je ne peux pas croire que tu as failli y arriver. L’autre Ant-Man l’aurait fait. «

Le moment est une référence hilarante à la théorie absurde de Thanus et montre que même sur les pages de Marvel Comics, l’idée d’Ant-Man pénétrant dans son adversaire et se développant pour le déchirer n’est pas la pire idée, même si c’est un des plus grossiers. Heureusement, les lecteurs ne voient pas le plan entrer en vigueur, car Ant-Man tressaille naturellement à la dernière seconde. Pour ceux qui veulent voir Ant-Man entrer dans les fesses de leur adversaire, les agrandir et les tuer, ils devront attendre un autre jour, ils pourront au moins profiter du fait que cela s’est déjà produit dans une bande dessinée X-Men.