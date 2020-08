Miley Cyrus est de retour avec de la nouvelle musique! Après une absence de plus d’un an dans sa carrière musicale avec la sortie de deux singles à l’été 2019, l’actrice et chanteuse a sorti sa nouvelle chanson le 14 août, qui s’intitule Midnight Sky.

Ce nouveau single expérimente les rythmes pop et disco très dans le style des années 80, qui accompagnent un lyrique dans lequel Cyrus met l’accent sur le pouvoir de contrôle et d’indépendance, mettant en évidence la ligne suivante du chœur parmi les différents couplets : «Je suis né pour courir, je n’appartiens à personne. Oh non, je n’ai pas besoin d’être aimé de toi.

La première de Midnight Sky est également venue avec la sortie de la vidéo officielle de la chanson. La vidéo est autogérée par Miley Cyrus elle-même, où nous la voyons jouer devant des néons et des murs en miroir. Vous pouvez le voir ci-dessous:

Avant le retour de Miley Cyrus avec ce nouveau single, les fans n’ont pas arrêté d’aller sur leurs réseaux sociaux pour montrer leur émotion pour la nouvelle chanteuse, la dynamique de la vidéo et les rythmes utilisés dans la chanson, que certains cataloguent déjà comme l’un des meilleurs de 2020. Même sur Twitter, l’ancienne star de Disney Channel a son propre hashtag personnalisé.

Miley a préparé un album pop aux sons fusionnés avec le rock des années 70 80 … Backyard Sessions arrive … Un deuxième single … Quel bon moment pour être en vie !!! #MidnightSky pic.twitter.com/WSoM2LkOmA – Daniela McCartney 🍓 (@noemiidanielaa) 14 août 2020

Quand Miley Cyrus a dit « Je suis née pour courir, je n’appartiens à personne, je n’ai pas besoin que tu m’aimes » Je ressens vraiment cette merde Bro. – Adrián 🤎 (@AdrianArandaPy) 14 août 2020

Eugenia Rivas Calderón Serpentard amoureux de ces films qui vous donnent la main pour y entrer et y vivre.

Mes réalisateurs préférés sont Wim Wenders et Yorgos Lanthimos, mais ma série préférée est The Office.