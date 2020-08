La plateforme de streaming MUBI a réalisé une nouvelle sélection de premières pour le mois de septembre. Beaucoup d’entre eux sont difficiles à trouver sur une autre plateforme. Pour ce neuvième mois, le service promet des longs métrages de festivals tels que Locarno 2019, Cannes 1996, Rotterdam 2019 et CPH: DOX 2014.

Par un communiqué, MUBI a averti que ses nouveaux titres de films seront axés sur « la reconnaissance de nouveaux talents et la redécouverte de joyaux cinématographiques, les 30 prochains jours offriront quotidiennement des propositions de films audacieuses et uniques qui brisent les stigmates sociaux ».

Enfin, MUBI présentera cinq films mexicains sur la plateforme: Prends mes amours par Arturo Gonzalez Villaseñor, Tout le plaisir est pour moi par Elisa Miller, Tous les autres par Natalia Almada, Etrange mais vrai par Michel Lipkes et Épitaphe par Yulene Olaizola et Rubén Imaz.

Tout le reste par Natalia Almada

Voici la liste complète des films:

Les enfants d’Isadora (2 septembre)

Après avoir présenté en ligne les premières de ses deux précédents longs métrages, The Night I Swam et The Park, MUBI revient sur l’œuvre de l’écrivain français Damien Manivel. Son dernier et le plus ambitieux long métrage, Isadora’s Children, lui a valu le Locarno Best Director Award l’année dernière et est un hommage affectueux à la danseuse légendaire Isadora Duncan.

Merveilles de la banlieue (3 septembre)

Jeanne Balibar est l’une des actrices de cinéma d’auteur renommées ces dernières années, dirigée par Assayas, Raoul Ruiz, Rivette ou Amalric, et en tant que réalisatrice, avec cette comédie aux côtés d’Emmanuelle Béart, Mathieu Amalric et Bulle Ogier. Wonders in the Suburbs est une satire du monde d’aujourd’hui où la nouvelle maire et son flamboyante équipe gouvernementale de Montfermeil, en banlieue parisienne, veulent mettre en œuvre les merveilles qu’elle a promis lors de sa campagne.

Le vent (14 septembre)

Wind de Marcell Iványi reconstitue la photo emblématique de Lucien Hervé « Les trois femmes » puis se met en mouvement pour révéler une réalité déchirante juste à côté de la photographie. Le réalisateur hongrois brosse un regard sobre sur la Hongrie d’après-guerre en un seul cliché à 360 °.

Le phare (17 septembre)

Après une première à Rotterdam 2019 et au Lincoln Center de New York plus tôt cette année, MUBI est ravi de présenter en exclusivité une version restaurée du phare de Maria Saakyan. Considéré comme le premier film réalisé par une Arménienne, le film est une fenêtre visuellement impressionnante et onirique sur l’Arménie de l’époque soviétique. Artiste rare, Saakyan est malheureusement décédé d’un cancer en 2018 à l’âge de 37 ans.

Bird Island (24 septembre)

MUBI présentera en exclusivité le portrait documentaire hybride fictif de Sergio Da Costa et Maya Kosa d’une réserve ornithologique suisse. Bird Island est une parabole captivante et prudente sur le monde moderne hostile et la crise environnementale actuelle.

Gay USA (28 septembre)

Gay USA documente une variété de défilés de la Gay Pride à travers les États-Unis à la fin des années 1970, capturant un moment charnière dans le mouvement américain des droits des homosexuels.

Buddies (29 septembre)

Le drame dévastateur de Bressan, Buddies, a été le premier long métrage à explorer la pandémie du sida. Bressan est décédé d’une maladie liée au sida deux ans après la première du film monumental.

Fin de l’été (30 septembre)

La première en ligne exclusive des débuts de réalisateur de Jóhann Jóhannsson. Fin de l’été documente le voyage du célèbre compositeur islandais dans la péninsule antarctique. Ce portrait personnel de paysages austères s’accompagne d’une partition originale émouvante et durable, qui a également été conçue comme un album et vient de sortir sur vinyle.

