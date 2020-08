Disney a annoncé que le film réalisé par Niki Caro, ‘Mulan‘viendra directement sur votre plateforme Disney + pour un prix supplémentaire. Le jour choisi pour la première prévue est le 4 septembre et le prix n’est pas inférieur à 30 $. Ainsi, les 100 millions d’abonnés que compte actuellement Disney + auront l’opportunité de voir en exclusivité le nouveau remake en action réelle.

Initialement prévu pour sortir en salles en novembre 2018, la concurrence avec d’autres titres a entraîné plusieurs retards du film jusqu’à l’arrivée de la pandémie, ce qui a entraîné son départ du calendrier de sortie de Disney fin juillet. Enfin, le studio a décidé de lancer le film sur son service de streaming dans des territoires très importants comme les États-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l’Australie et plusieurs pays européens. Dans les pays où il n’y a pas de Disney +, le film sortira en salles, bien qu’aucune date de sortie n’ait été annoncée.

Après une recherche approfondie de plus d’un an, Liu Yifei a fini par être choisi pour jouer le personnage principal de ce film, qui comprendra également Donnie Yen, Jason Scott Lee, Yoson An, Utkarsh Ambudkar, Ron Yuan, Tzi Ma, Rosalind Chao, Cheng Pei-Pei, Nelson Lee, Chum Ehelepola, Gong Li et Jet Li.

« Mulan » est l’aventure épique d’une jeune femme intrépide qui se déguise en homme pour lutter contre les envahisseurs du nord qui attaquent la Chine. Hua Mulán est la fille aînée d’un guerrier décoré et est énergique, déterminée et extrêmement rapide. Lorsque l’empereur émet un décret selon lequel un homme dans chaque famille doit servir dans l’armée impériale, elle décide de remplacer son père malade sous le nom de Hua Jun, devenant l’un des guerriers les plus célèbres de Chine.

Niki Caro («Au pays des hommes») est le réalisateur de ce projet basé sur un scénario de Lauren Hynek & Elizabeth Martin et Rick Jaffa & Amanda Silver, qui ont écrit cette histoire basée sur le poème narratif «La ballada de Mulán». Chris Bender, Jason Reed et Jake Weiner sont les producteurs du film.

Après le succès de « Cendrillon » en 2015 (543,5 millions de dollars dans le monde), Disney a rapidement annoncé un film d’action réelle d’un autre de ses classiques, dont la première version animée de 1998 est passée sous la direction de Tony Bancroft et Barry Cook.