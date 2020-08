Partager

Alors que la pandémie se poursuit, la situation ne semble pas s’améliorer. Le film Mulan sortira sur Disney + et il y aura des frais pour le voir.

Apparemment, Disney a décidé d’abandonner Mulan et de la libérer à tout prix. Le remake en direct du classique animé devait sortir en salles en mars dernier, mais le coronavirus a rendu cela impossible. Depuis lors, les retards se sont accumulés car la situation ne s’est pas améliorée et les cinémas, en particulier ceux des États-Unis, étaient toujours fermés. Il a récemment disparu du calendrier de la première du mois d’août et le plan a complètement changé.

La société, qui a annoncé mardi 4 dernier les résultats fiscaux du premier semestre, a déjà annoncé ce qu’elle allait faire avec le film Mulan: pour la première sur Disney + le 4 septembre « aux États-Unis, au Canada, en Nouvelle-Zélande et dans plusieurs pays d’Europe occidentale » plus, mais il ne sera pas inclus dans l’abonnement à la plateforme de streaming, mais vous devrez payer 29,99 $ dans le cas des États-Unis, environ 25 euros à changer (mais il faudra voir quel prix ils mettent dans le cas de l’Espagne). La raison invoquée lors de l’appel est qu ‘ »il est assez coûteux de produire pour le consommateur avec la qualité pour laquelle nous sommes connus ». Pour ce prix, comme confirmé par Insider, nous n’aurons pas de location temporaire mais le film sera disponible en permanence sur le compte (sauf si nous le supprimons).

Vont-ils le faire avec d’autres films?

Cette première numérique, que Bob Chapek, directeur de Disney, a qualifiée de «première access», c’est actuellement « un cas isolé » et ils ne veulent pas faire comme d’habitude (Donc Black Widow n’aurait pas à suivre le même chemin), mais ils l’utiliseront comme un test pour voir s’il s’agit d’un modèle rentable et si les gens sont prêts à payer 30 $ pour voir un film en première diffusion à la maison. Dans les pays où Disney + n’est pas disponible et les cinémas sont déjà ouverts, Mulan sortira en salles.

