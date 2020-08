Ces derniers temps, la télévision traditionnelle a perdu des abonnés au service de streaming. Cette constatation est due à la popularité de services tels que Netflix, HBO Go, Disney +, Apple TV et Amazon Prime, des plates-formes virtuelles qui ont révolutionné la façon dont nous regardons des films, des séries et des documentaires.

Cependant, Netflix est l’une des entreprises qui a réalisé le plus de bénéfices par rapport aux autres services de streaming. La société a récemment annoncé qu’elle avait ajouté 10 millions de nouveaux abonnés et était proche de son meilleur record. Jusqu’à présent cette année, elle compte près de 26 millions de nouveaux clients grâce, en grande partie, au confinement qui a été imposé dans divers pays du monde, comme mesure de prévention de la propagation du coronavirus », explique Ricardo Mendoza, spécialiste en startups et coordinateur chez TechSpring.

En seulement six mois de 2020, Netflix a rapporté qu’il s’approchait du nombre total d’utilisateurs qu’il a atteint en 2019, qui s’élevait à 28 millions. Cependant, la société a mentionné que le taux de croissance devrait ralentir car le choc initial de la pandémie pourrait être surmonté, lorsque son service est devenu un refuge pour de nombreuses personnes.

La popularité de la plateforme de streaming a conduit à ses bénéfices se situant entre mars et juin à 720 millions de dollars, soit 166% de plus qu’à la même période de 2019, puisque les bénéfices cumulés en 2020 s’élèvent à 1429 millions de dollars. .

Les parts de Netflix ont également augmenté de près de 60%. Sa bonne marche en fait l’une des meilleures entreprises du S&P 500 après avoir affiché de bons résultats ces derniers mois, puisqu’elle a annoncé les chiffres du premier trimestre, ce qui reflétait qu’elle avait doublé ses bénéfices par rapport à l’année dernière et qu’elle avait ajouté environ 16 millions d’utilisateurs enregistrés.

Cependant, les chiffres publiés n’étaient pas suffisants pour les investisseurs, car le bénéfice par action était inférieur aux attentes des analystes et ses actions ont chuté de plus de 9% dans le commerce électronique après la fermeture des marchés de New York.

Les prévisions pour le troisième trimestre de l’année n’étaient pas non plus convaincantes, puisque la société plaçait le nombre d’abonnés à 2,5 millions, bien en dessous des prévisions des spécialistes, qui avaient calculé 5,27 millions de nouveaux abonnés supplémentaires de juin à septembre. cette année. De plus, le chiffre d’affaires que Netflix attend pour le troisième trimestre est de 6,33 milliards de dollars, alors que les analystes l’avaient placé à 6,4 milliards de dollars.

Les dirigeants ont expliqué que « la croissance ralentit à mesure que les consommateurs se remettent du choc initial du COVID-19 et des restrictions sociales ».