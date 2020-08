Partager

Le gros pari de Netflix est d’être la plus grande plateforme de streaming sur le marché, pour cela, il veut avoir une grande franchise comme Star Wars ou Harry Potter.

Ces derniers mois, Netflix a rencontré un grand succès avec des films comme L’Irlandais, l’extraction (Tyler Rake) et la vieille garde. Ils ont également conclu un grand accord avec le Frères Russo (Avengers: Infinity War et Endgame) à porter L’homme gris au service de transmission avec deux grands acteurs tels que Chris Evans et Ryan Gosling. Mais ils veulent toujours plus, beaucoup plus.

Lors d’une récente interview, le vice-président des films originaux, Tendo Nagenda, a expliqué que Netflix Vous recherchez maintenant une franchise familiale quelconque.

« Nous voyons des films d’aventure avec un large public pour tous les publics comme quelque chose dans lequel nous voulons entrer », a déclaré Nagenda. Quelque chose qui ressemble au premier Star Wars, ou à Harry Potter 1 et 2. Beaucoup de films d’action en direct, de fantaisie et de spectacles pour toute la famille que nous pensons être géniaux et pourraient vraiment aimer. Une histoire à la Jumanji. C’est la prochaine frontière pour Netflix. «

Les grands studios de cinéma peuvent commencer à trembler s’ils réussissent.

Lorsqu’on lui a demandé s’il croyait que cela mettrait Netflix En concurrence encore plus grande avec les studios de cinéma classiques, Tendo Nagenda a répondu: «Eh bien, nous considérons que c’est ce sur quoi les studios ne se concentrent pas. Nouvelles idées. Nous voulons encourager les grands talents à penser de cette façon. George Lucas a créé Star Wars, il n’était pas basé sur un livre. Si vous avez ce genre d’imagination, comme les films Wachowski avec Matrix, nous pensons que nous sommes l’endroit idéal pour profiter de ce genre d’idées innovantes pour les cinéastes.

Créer une propriété originale comme celle dont parle Nagenda n’est pas une tâche facile, et Netflix aura sûrement plus de succès en adaptant une franchise préexistante. Dans tous les cas, la plateforme de streaming a de grandes ambitions, et il sera intéressant de voir ce qui sortira dans les années à venir.

