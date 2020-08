Nicholas Pileggi, Terence Winter et Brian Grazer se sont associés à Showtime pour développer une nouvelle série télévisée de style dramatique, toujours sans titre défini, qui se déroulera dans le monde de la mafia aux États-Unis et se composera d’épisodes d’une heure. .

Winter sera le scénariste de cette histoire qui, selon Deadline, est basée sur la chronologie profonde faite par Pileggi du crime organisé en Amérique du Nord -qui est aussi l’histoire de la corruption en Amérique du Nord- vue à travers la soi-disant première famille de la mafia, avec Grazer a été producteur exécutif de la division de télévision Imagine Entertainment qu’il a fondée dans les années 1980 avec Ron Howard.

Ce n’est pas par hasard que Winter et Pileggi sont connus pour leur travail autour de la mafia nord-américaine, particulièrement reconnus pour leurs collaborations avec Martin Scorsese.

Le premier, après s’être fait un nom dans l’industrie en tant que l’un des principaux scénaristes de « The Sopranos », était le créateur de « Boardwalk Empire » et de « Vinyl », deux autres productions prestigieuses de HBO qui présentaient Scorsese en tant que producteur exécutif. , ainsi que responsable de la direction du premier épisode des deux. De plus, Winter était le scénariste de «Le loup de Wall Street».

Pour sa part, Pileggi est à la fois l’auteur des originaux qui les ont inspirés et le scénariste de deux autres films populaires réalisés par Scorsese, «One of Ours» et «Casino». En même temps, il était également producteur exécutif de «The Irish» et «American Gangster», ce dernier étant cependant réalisé par Ridley Scott.