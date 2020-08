Vendredi dernier, le président des États-Unis Donald Trump a promis qu’il interdirait l’application TIC Tac sur son territoire, prétendument pour des raisons de sécurité nationale.

Un jour plus tard, la plateforme vidéo a lancé un message de ses réseaux sociaux – mettant en vedette Vanessa Pappas, directeur général de la société aux États-Unis – pour assurer aux utilisateurs nord-américains que TikTok ne prévoit pas de disparaître dans un proche avenir.

Vanessa Pappas dit dans la vidéo précédente:

«Je tiens à remercier les millions d’Américains qui utilisent TikTok quotidiennement, apportant leur créativité et leur plaisir dans notre vie quotidienne. Nous avons entendu parler de votre soutien chaleureux et nous tenons à vous remercier. Nous ne prévoyons d’aller nulle part. TikTok est un lieu où les créateurs et les artistes peuvent exprimer leurs idées et se connecter avec des personnes d’horizons différents, et nous sommes très fiers de toutes les différentes communautés qui appellent TikTok leur maison.