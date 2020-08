L’actrice et réalisatrice Olivia Wilde, vient de confirmer un projet pour Sony Pictures qui sera sous le sceau Marvel et les titres que possède le studio … essentiellement tout ce qui concerne Spider-Man, donc c’est presque un fait que Le film qu’Olivia Wilde réalisera sera dans cet univers.

Le projet reste un mystère puisque ni Sony ni les représentants d’Olivia Wilde n’ont parlé avec des médias tels que Variety ou THR, simplement les sources ont indiqué que le réalisateur avait déjà établi un projet en tant que réalisateur.

Ce que l’on sait pour le moment, c’est que le film sera écrit par Wilde elle-même et aussi par la scénariste Katie Silberman. Il sera également produit par la légendaire productrice Amy Pascal, qui a participé à la réalisation de tous les films d’arachnides depuis Sam Raimi.

Serait-ce Spider-Woman?

Naturellement, le projet qui planait dans les rumeurs pour Sony Pictures est un film axé sur Spider-Woman / Spider Gwen, et il a déjà été vérifié que le personnage a été bien reçu à l’écran avec sa version animée qui avait la voix de Hailee Steinfeld derrière, et ceci sans parler de la quantité de cosplay qui existe du personnage.

Rappelons-nous qu’il y a quelques années, il a été annoncé qu’un film serait tourné autour de tante May … mais ce projet a heureusement été annulé.

Le prochain film d’Olivia Wilde en tant que réalisatrice, avant ce projet pour Marvel et Sony, sera Ne t’inquiète pas chérie, où il dirigera Florence Pugh, Shia LaBeouf et Chris Pine dans un thriller se déroulant dans les années 1950.

marve sony

Sergio López Aguirre Stanley Kubrick a dit un jour « Pour avoir une vision plus large, non seulement voir de bons films, mais aussi des mauvais » évidemment je l’ai écouté dans le second et c’est très drôle.