L’actrice / réalisatrice Olivia Wilde (House, Booksmart) dirigera le film Marvel / SONY du personnage de Spider-Woman.

Selon les rapports Olivia Wilde a conclu un accord pour réaliser un film Marvel sans titre pour Sony Pictures qui se concentrerait sur Femme araignée. L’actrice de Tron: Legacy (2010) a récemment attiré beaucoup d’attention pour son premier long métrage en tant que réalisatrice, Booksmart (Super Nerds), et a aussi le thriller psychologique Ne t’inquiète pas chérie avec Florence Pugh, Chris Pine et Shia LaBeouf sur votre liste de choses à faire.

On dit que ce mystérieux projet Marvel est une « priorité absolue » pour le studio, et Olivia Wilde était sur le point de ne pas l’accepter. Cependant, «l’idée d’avoir l’opportunité de lancer son propre super-héros était trop difficile à laisser passer».

Olivia Wilde écrira également le scénario avec le partenaire d’écriture de Booksmart, Katie Silberman. De plus, Amy Pascal et Rachel O’Connor sont à bord en tant que producteurs.

Qui est Spider-Woman?

Plusieurs personnages différents ont obtenu l’identité de Spider-Woman au fil des ans, notamment Jessica Drew et Gwen StacyMais puisque ce concept est «complètement repensé par Olivia Wilde», il est fort possible que nous voyions un nouveau visage sous le masque.

Les informations provenant du studio de cinéma confirment également que le film Madame Webb par S.J. Clarkson est toujours en développement avec Silver Sable et Black Cat. SONY poursuit donc ses projets d’expansion Univers Spider-Man sans Peter Parker, car ce personnage appartient actuellement à la Univers cinématographique Marvel. Espérons qu’ils confirmeront bientôt la date de sortie de Spider-Woman d’Olivia Wilde. Puisqu’il sera sans aucun doute assez intéressant et montrera qu’il y aura de plus en plus d’histoires mettant en vedette des super-héroïnes au cinéma. Une tendance qui monte après le succès de Wonder Woman (2017).

