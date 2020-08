WONDER WOMAN 1984 La réalisatrice Patty Jenkins révèle les défis de l’adaptation de l’avion invisible

La réalisatrice de Wonder Woman 1984, Patty Jenkins, a partagé certains des défis qui, selon elle, consistent à amener quelque chose comme le mythique avion invisible de Wonder Girl sur grand écran, comme «¡[tiene] à faire d’une toute nouvelle manière! «

Wonder Woman de 2017 a eu lieu pendant la Première Guerre mondiale et était très basée sur la réalité. L’absence de certaines des idées les plus stupides de la bande dessinée avait du sens à cause de cela, mais avec Wonder Woman 1984 embrassant la folie des années 1980, l’espoir est que cela changera.

La plupart des fans de bandes dessinées meurent d’envie de voir l’avion invisible en action, aussi fou que soit le concept, et il y a des rumeurs depuis plus d’un an selon lesquelles il apparaîtra d’une manière ou d’une autre dans la suite.

Lorsque . a interrogé la co-scénariste / réalisatrice Patty Jenkins à propos de l’avion invisible, elle a refusé de partager des détails et n’a pas confirmé ni prévu qu’elle apparaisse dans Wonder Woman 1984.

« [Tendría] à faire d’une toute nouvelle manière. Je pense que le plan invisible est l’une de ces choses qui est si amusante parce que tout ce que l’un de ces super-héros a est si ridicule en théorie, et puis quand nous en parlons, nous en parlons comme si rien ne sera fait pour le mettre à jour. J’ai toujours dit à propos du plan invisible que je le ferais quand je pourrais le faire d’une manière qui soit cool. «

« Ce doit être autre chose que son vol dans le ciel sur un avion invisible, ce qui est bien sur une page », a poursuivi le cinéaste. « Pas génial dans le [película] moderne ».

C’est une observation valable, mais le plan invisible est quelque chose que Jenkins a clairement réfléchi.