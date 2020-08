Certains des rôles les plus emblématiques du cinéma auraient pu échouer s’ils avaient utilisé les premières options de casting. Après tout, il est bien connu que Hugh Jackman n’était pas initialement appelé Wolverine (X-Men, 2000), Kate Winslet comme Rose DeWitt Bukater (Titanic, 1997), Michael J.Fox comme Marty McFly (Retour vers le futur, 1985). ) et Harrison Ford dans le rôle de Rick Deckard (Blade Runner, 1982), Indiana Jones (Raiders of the Lost Ark, 1981) et Han Solo (Star Wars, 1977). Et c’est pour n’en nommer que quelques-uns!

Inutile de dire que cette liste ne s’étend pas seulement au présent, mais aussi au passé avec certains des personnages les plus reconnaissables de tous les temps. Nous faisons un tour à travers l’histoire du cinéma pour nous souvenir de la personnages classiques qui pourraient être joués par d’autres acteurs.

Remarque: La liste suivante est par ordre chronologique.

Jack Nicholson / Michael Corleone (Le Parrain, 1972)

On se souvient souvent du Parrain pour la formidable performance de Marlon Brando en tant que Vito Corleone, alors que la vérité est que le film explore vraiment les premiers pas d’Al Pacino en tant que Michael Corleone dans son nouvel empire. Par conséquent, le choix d’un jeune acteur qui pourrait refléter les deux côtés de la médaille, la réticence à l’entreprise familiale et son immersion ultérieure ont été la clé du succès du film, Jack Nicholson étant l’une des premières options pour le rôle. Le natif du New Jersey, qui avait déjà accumulé deux nominations aux Oscars, a expliqué des années plus tard à MovieLine que son rejet était dû au fait qu ‘«à cette époque, je pensais que les Indiens devraient jouer les Indiens et les Italiens devraient jouer les Italiens. Il y avait beaucoup d’acteurs qui auraient pu jouer Michael, moi y compris, mais Al Pacino était Michael Corleone. » Il avait raison, car l’italo-américain en a fait l’un de ses rôles les plus acclamés et en a profité pour entrer dans l’histoire en tant que troisième des six acteurs nominés pour un Oscar pour l’interprétation du même personnage. Ironiquement, le rôle ne lui a jamais donné la statuette.

Jane Fonda / Rosemary Woodhouse (Rosemary’s Baby, 1968)

Roman Polanski a considéré que sa recherche de Rosemary Woodhouse impliquait de trouver une actrice pour imiter la fille américaine typique, Jane Fonda étant son premier choix sur la liste. Le casting n’a pas pu avoir lieu car la New-Yorkaise a opté pour le rôle-titre de Barbarella (1968) qui serait tourné en Europe et réalisé par son mari d’alors Roger Vadim. Le refus l’a forcé à envisager d’autres possibilités, notamment sa femme Sharon Tate, qu’il a rejetée comme un choix contraire à l’éthique. La surprise fut plus grande lorsqu’il opta pour une Mia Farrow dont l’œuvre la plus importante était la série Peyton Place (1964) et qui avait acquis une notoriété pour son mariage avec Frank Sinatra. Cela finirait par devenir le rôle de sa vie, dans la mesure où il continue aujourd’hui d’être salué par les fans d’horreur du monde entier.

Bette Davis et Angela Lansbury / Mary Poppins (Réalisation Mary Poppins, 1964)

La froideur montrée par Mary Poppins dans la pièce de PL Travers a poussé Walt Disney à se tourner vers des actrices comme Bette Davis et Angela Lansbury pour le rôle, considérant que leurs personnalités respectives correspondaient à celle du personnage imprimé. Si la créatrice a changé d’avis, c’est en grande partie grâce aux suggestions de ses scénaristes, qui l’ont invité à suivre le travail de Julie Andrews au théâtre et au cinéma, ce qui a fini par faire d’elle le premier choix pour le rôle. L’exécutif était tellement convaincu qu’elle était l’actrice idéale qu’il a proposé de reporter le tournage au cas où elle serait embauchée pour le rôle principal de My Fair Lady (1964), ce qui n’a pas eu lieu et a ouvert les portes de l’une des performances les plus applaudies. du cinéma musical.

James Stewart / Roger Thornhill (Mystère international, 1959)

Cary Grant a toujours été le premier choix d’Alfred Hitchcock pour International Intrigue et même ainsi, le rôle pourrait se retrouver entre les mains de James Stewart à cause d’une confusion provoquée lors du tournage de Vertigo (1958). Le réalisateur a décrit une partie de l’intrigue à son acteur principal de l’époque, qui l’a interprétée comme une invitation à jouer dans le film, ce qui l’a également beaucoup ému. Conscient du malentendu, le maître du suspense a refusé de lui expliquer l’erreur pour éviter toute déception ou mécontentement et a préféré retarder temporairement la production jusqu’à ce que Stewart soit engagé dans un autre projet, comme cela s’est produit avec Anatomy of a Murder (1959). C’est alors qu’Hitchcock a offert le rôle à Stewart, dont le rejet forcé a permis l’incorporation de Grant dans ce que beaucoup considèrent comme le meilleur travail du cinéaste.

Mitzi Gaynor / Sugar Kane Kowalczyk (Une veille et deux Adams, 1959)

Le nom de Mitzi Gaynor aurait bien pu figurer parmi les grandes légendes du Hollywood classique si elle avait été embauchée dans One Eve et Two Adams. L’actrice était le premier choix de Billy Wilder pour le rôle de Sugar Kane Kowalczyk, mais sa grande rupture s’est effondrée lorsque le réalisateur a appris que Marilyn Monroe, avec qui il avait déjà travaillé dans The Seventh Year Itch (1955), était intéressée. sur papier, devenant ainsi un casting obligatoire. L’incorporation de l’actrice légendaire a entraîné plusieurs événements imprévus, car elle arrivait en retard sur le plateau et avait du mal à apprendre ses lignes, ce qui augmentait les coûts de production de plusieurs milliers de dollars, mais sa présence était également la clé du succès du film et de ses monter parmi les grands classiques de tous les temps.

Elizabeth Taylor / Princess Ann (vacances romaines, 1953)

Elizabeth Taylor avait une longue et réussie feuille de route dans la cinquantaine, donc personne n’a été surpris lorsque William Wyler la considérait comme son premier choix pour incarner la princesse Ann pendant les vacances romaines, mais la possibilité s’est évanouie presque immédiatement parce que l’actrice était fiancée. un autre projet. L’obsession du cinéaste pour le tournage sur place et non en studio a forcé une redistribution du budget, ce qui s’est traduit par un tournage en noir et blanc et la recherche d’une actrice inconnue pour le rôle principal féminin. Cette possibilité a commencé la légende d’Audrey Hepburn, qui a gagné le rôle avec son talent et son charisme exposés lors des auditions à la caméra. Son travail était si remarquable que, bien que Gregory Peck ait eu la star dans les promotions, l’acteur céda le poste à sa co-star convaincu que sa performance vaudrait l’Oscar, une prémisse qui serait remplie quelques mois plus tard.

Ronald Reagan et Rita Hayworth / Rick Blaine et Ilsa Lund (Casablanca, 1942)

Il y a beaucoup de rumeurs quant à savoir si le futur président des États-Unis aurait joué Rick Blaine à Casablanca. La vérité est que l’acteur de l’époque n’a jamais été sérieusement envisagé par la production, mais la possibilité était latente parce que quelqu’un – on ne sait pas s’il s’agissait d’un agent de presse ou d’un publiciste à l’intérieur du studio – a planté la fausse histoire, peut-être pour créer un émoi parmi les public et obliger le casting. Inutile de dire que le plan a échoué, car pendant que la rumeur se propageait, le producteur Hal B. Wallis considérait Humphrey Bogart comme parfait pour le rôle. L’embauche d’Ilsa Lund est passée par une rumeur similaire avec Ann Sheridan, mais elle n’a pas non plus prospéré car le premier choix pour le rôle était Rita Hayworth qui a refusé l’opportunité en faveur d’Ingrid Bergman.

Bette Davis et Errol Flynn / Scarlett O’Hara et Rhett Butler (Autant en emporte le vent, 1939)

Vivien Leigh et Clark Gable sont devenus une référence de Autant en emporte le vent, il est donc curieux de se rappeler que ni l’un ni l’autre n’a été initialement envisagé par Warner. La suggestion du studio était que le couple soit incarné par des acteurs de renom qui ont garanti l’investissement, avec Bette Davis et Errol Flynn en tête de liste: la première a accumulé deux nominations aux Oscars qui l’ont placée parmi les actrices les plus talentueuses de son temps et la ensuite, c’était un aimant au box-office grâce aux films d’aventure. Le duo que nous connaissons tous n’a été réalisé que grâce aux efforts du producteur David O. Selznick qui a offert une grosse somme à Gable pour mettre fin aux relations avec MGM et qui a entrepris une recherche nationale intense pour trouver son actrice star idéale qui l’a conduit. à un Vivien Leigh pratiquement inconnu à l’époque. Autant en emporte le vent a été nominé pour 13 Oscars, dont celui du meilleur acteur et actrice, la femme sortant victorieuse dans sa catégorie.

Shirley Temple / Dorothy (Le magicien d’Oz, 1939)

Shirley Temple était très populaire lorsque les plans d’adaptation du magicien d’Oz ont commencé, de sorte que la production la considérait comme l’une des principales options pour le rôle de Dorothy. Le principal obstacle était que la jeune femme avait un contrat avec 20th Century Fox, ce qui a déclenché de fausses rumeurs qui subsistent jusqu’à présent sur un éventuel accord avec le studio tant que MGM fait de même avec ses exclusivités Clark Gable et Jean Harlow pour la production de Chicago. (1938). Si l’actrice n’a pas gardé le rôle, c’est parce que les producteurs ont estimé que sa voix ne serait pas à la hauteur du défi, ce qui a été décisif pour le choix de Judy Garland.

Bela Lugosi / la créature (Frankenstein, 1931)

Une fois le succès de Dracula (1931) consommé, Universal annonce la réalisation de plus de projets sur des monstres, à commencer par une adaptation de Frankenstein. Conscient de l’importance de Bela Lugosi dans la bonne acceptation du vampire, le studio a tenté de l’incorporer dans le nouveau projet, à la différence que l’acteur voulait jouer le Dr Henry Frankenstein alors que la production voulait le voir comme la créature pour garantir que son nom apparaissent dans les promotions et le chapiteau. Il a accepté, jusqu’à ce que les premiers tests de maquillage et la mauvaise construction du personnage le conduisent à quitter le film qui serait réalisé par Robert Florey. Tout a changé avec l’arrivée de James Whale, qui a donné au monstre une profondeur narrative avec une série de dilemmes moraux qui ont été brillamment capturés par Boris Karloff, qui finirait par devenir la principale référence de la franchise. Lugosi a toujours regretté sa décision et bien qu’il ait eu l’occasion de jouer le personnage de Frankenstein contre le loup-garou (1943), l’impact était moindre lorsqu’il devait se déplacer sur les fondations forgées par son prédécesseur.

acteurs et actrices de l’histoire du casting du cinéma hollywoodien classique

Luis Miguel Cruz Un jour, je rejoindrai les X-Men, la Rebel Alliance ou la Night’s Watch. Fier membre de Cine PREMIERE depuis 2008.