James Gunn, directeur de The Suicide Squad, dit qu’il ne pense pas avoir vu qui que ce soit sur Internet deviner correctement qui joue Idris Elba

James Gunn, directeur de The Suicide Squad, a déclaré qu’il ne pensait pas avoir vu qui que ce soit sur Internet deviner correctement qui joue Idris Elba dans le film. Gunn et le casting de The Suicide Squad, y compris Elba, participeront à un panel spécial sur le film au DC FanDome d’aujourd’hui, où la première bande-annonce du film devrait sortir, ainsi que de confirmer qui seront les nouveaux membres de la distribution. .

The Suicide Squad est une continuation du film de 2016 réalisé par David Ayer. Ce film a reçu de très mauvaises critiques malgré un bon box-office. En conséquence, une suite directe déjà planifiée a été abandonnée et Ayer a abandonné le projet pour être remplacé par James Gunn, qui a écrit un tout nouveau script. Elba a été embauché, initialement pour remplacer Will Smith en tant que Deadshot, mais a ensuite été remplacé par un nouveau personnage qui n’a pas encore été nommé. Il y a eu beaucoup de spéculations sur qui jouera Elba, beaucoup spéculant qu’une vidéo récente souhaitant à Gunn un joyeux anniversaire laissait entendre qu’il jouerait Bronze Tiger. Cependant, selon Gunn, ce n’est pas correct.

Gunn répondait à un tweet d’Elbe, dans lequel l’acteur dit qu’il attend avec impatience le DC FanDome, et qu’il pourrait même dire au public qui il joue, faisant référence en plaisantant au fait que les personnages seront annoncés pendant le panel. Gunn répond que la partie la plus drôle de tout cela est que, malgré les spéculations rampantes, personne sur Internet n’a réussi à deviner correctement quel personnage Elba jouera. Vous pouvez voir les tweets ci-dessous.

J’attendais cela avec impatience! Pourrait même révéler qui je joue…. – Idris Elba (@idriselba) 21 août 2020

Bien sûr, Gunn pourrait le dire pour confondre les gens, tout en générant du buzz pour le panel de demain, mais il pourrait bien dire la vérité. Quoi qu’il en soit, cela rend le panel de Suicide Squad d’aujourd’hui une perspective encore plus attrayante, étant donné qu’il pourrait y avoir une annonce surprise en ce qui concerne le personnage d’Elba. Ce qui est tout aussi éclairant, c’est que Gunn ne mentionne aucun autre personnage, ce qui signifie que la spéculation selon laquelle John Cena joue Peacemaker est plus susceptible d’être vraie.

Bien sûr, il n’y a pas que Elba et Cena dont les personnages seront révélés aujourd’hui. Gunn a embauché une foule de nouveaux acteurs pour jouer dans The Suicide Squad aux côtés de personnages de retour comme Harley Quinn de Margot Robbie, Rick Flag de Joel Kinnaman, Amanda Waller de Viola Davis et Boomerang de Jai Courtney. Le nouveau casting comprend également David Dastmalchian, Storm Reid, Flula Borg, Nathan Fillion, Peter Capaldi, Pete Davidson, Alice Braga, Sean Gunn, Michael Rooker et Taika Waititi.

Et si certains de ses personnages sont confirmés, comme Dastmalchian dans Polka-Dot Man, la plupart de ses rôles restent secrets. Aujourd’hui, nous espérons enfin que le mystère sera révélé sur le panneau The Suicide Squad lors de l’événement DC FanDome qui s’annonce comme un incontournable.