Après l’apparition de la rumeur selon laquelle Alice Braga jouerait Poison Ivy dans The Suicide Squad, le réalisateur James Gunn le nie

James Gunn a fermement nié la rumeur selon laquelle Poison Ivy serait dans La brigade suicide. Le nouveau film DC Comics a fait l’objet de nombreuses spéculations ces derniers mois. Le film se situe entre un carrefour d’un redémarrage et d’une suite, et une grande partie de la production a été gardée secrète, de son intrigue à ses personnages. Gunn, bien sûr, a été silencieux sur ce qui va se passer dans son film DC, mais certaines choses sont claires. Par exemple, le film comprendra des personnages établis de Suicide Squad 2016, et un nombre de corps très élevé est attendu.

Les personnages principaux de La brigade suicide ils sont particulièrement intéressants pour les fans, en partie parce que Gunn refuse de dire qui est impliqué. Les visages de retour incluent Harley Quinn (Margot Robbie), le capitaine Boomerang (Jai Courtney), Rick Flag (Joel Kinnaman) et Amanda Waller (Viola Davis). Au-delà de cela, cependant, très peu de personnages ont été nommés, même si ce qui est impressionnant, c’est la taille de la distribution. Les nouveaux arrivants comprennent Taika Waititi, Idris Elba, John Cena, Pete Davidson, Nathan Fillion, Peter Capaldi et Michael Rooker, pour n’en nommer que quelques-uns.

Ces jours-ci, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles la nouvelle actrice Alice Braga jouerait le célèbre méchant de DC, Poison Ivy. Gunn a appris ces rumeurs et a critiqué les fuites présumées qui traitent tout comme un fait. Interrogé directement sur une apparition de Poison Ivy, Gunn a fermement répondu: «Ce n’est pas vrai. C’est BS comme la plupart des choses sur ce site particulier », se référant au site Web qui a provoqué la rumeur.

Je pensais que nous parlions d’un casting de sumac vénéneux – tye (@xtyenoe) 2 août 2020

Les fans ont attendu longtemps pour voir Poison Ivy rejoindre le DCEU, mais jusqu’à présent, cela n’a été que sur grand écran dans l’oubliable Batman & Robin 1997. Il est possible que Poison Ivy soit inclus dans Birds of Prey 2 (le cas échéant l’heure est confirmée), ou même dans Gotham City Sirens. À ce stade, cependant, il n’y a pas de plans immédiats pour l’introduire dans le DCEU. Malheureusement, The Suicide Squad lui aurait offert une excellente opportunité de venir, mais cela ne se produira clairement pas.

Les fans ont certainement attendu assez longtemps pour plus de nouvelles et de détails sur The Suicide Squad, et ils auront enfin un avant-goût plus tard ce mois-ci sur DC FanDome. Gunn a déjà confirmé qu’il serait présent aux côtés des membres de la distribution du film, et il aura sûrement des révélations passionnantes à la convention en ligne de DC. De nombreux fans s’attendront probablement à ce qu’un teaser soit révélé, mais comme The Suicide Squad n’est pas prévu avant août 2021, cela pourrait être trop tôt. Bien sûr, tout peut arriver, et Gunn pourrait préparer des images pour les fans.