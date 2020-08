Partager

Les fans demandent maintenant l’annulation de Rick et Morty en raison de la vidéo controversée du co-créateur Dan Harmon de 2009.

Dans le clip Dan Harmon, intitulé «Daryl»On peut le voir jouer le rôle d’un psychiatre pédophile, simulant une relation sexuelle avec une poupée. Harmon a précédé le clip avec un avertissement aux téléspectateurs sur le contenu de « Daryl », qui a été créé comme une parodie de la série. Dexter de Showtime. La vidéo a attiré une nouvelle attention sur les médias sociaux et de nombreux fans de Rick et morty ont dénoncé le créateur et certains utilisent des hashtags associés à la conspiration de QAnon, comme #SaveTheChildren.

Le co-créateur de Rick et Morty a déjà été critiqué pour la même vidéo. Comme il a refait surface en 2018 et Harmon n’a pas tardé à s’excuser: « En 2009, j’ai fait un ‘pilote’ qui s’est donné beaucoup de mal pour parodier la série Dexter et n’a réussi qu’à offenser. » Il a poursuivi: «J’ai vite compris que le contenu était trop dégoûtant et j’ai immédiatement retiré la vidéo. Personne ne devrait avoir à voir cela et pour cela, je m’excuse sincèrement. » Natation adulte a publié une déclaration reconnaissant l’erreur de jugement, mais a continué à soutenir Harmon.

Qu’est-ce que QAnon?

QAnon est une théorie du complot de droite qui a gagné en popularité en 2017. Elle postule qu’une grande partie de l’élite mondiale, comme Hillary Clinton, forme une organisation pédophile secrète, et que l’actuel président Donald Trump les combat et agit pour dénoncer Au groupe.

Pendant ce temps, il est prévu de faire plus de saisons de Rick et Morty, mais il est clair que le grand débat sur les artistes s’ouvre à nouveau. Une série doit-elle être annulée ou supprimée à cause d’une vieille pensée de l’un de ses créateurs? Ou au contraire… Faut-il séparer la création des pensées du créateur? C’est déjà arrivé avec James Gunn qui a été renvoyé de merveille pour certains vieux Tweets, mais a été réadmis après un certain temps.

