Au cours des dernières années et surtout avec la plus grande ouverture des opinions qu’autorise Internet, l’objet de critiques spécialisées et les désaccords qu’il a parfois avec le public, sont un sujet assez controversé qui suscite parfois les basses passions des cinéphiles ou fans de certaines sagas.

Le meilleur exemple récent jamais enregistré est Star Wars: The Last Jedi, un film qui a été acclamé presque à l’unanimité par la critique, qui lui a attribué une note de 93% sur le site Rotten Tomatoes, mais qui a été réprimandé par le public férocement en vous donnant un taux d’acceptation de 54%.

Parmi les autres exemples récents, citons le film d’horreur du réalisateur Robert Eggers, The Witch, qui est plébiscité par les cinéphiles et les critiques, mais pas par la grande majorité du public. Alors que les «spécialistes» lui attribuaient un pourcentage de 90%, le public l’a noté négativement, l’amenant ainsi à 58%.

Face à de tels cas extrêmes et surtout aux opinions causales que beaucoup d’entre nous peuvent saisir lors de réunions de famille ou d’amis, il ressort qu’en général il semble que les critiques et le public se battent.

Le chef du département associé de psychologie de l’Université de New York, Pascal Wallisch, est conscient que l’opinion critique importe peu pour le public, même si c’est exactement le contraire qui est pris en compte.

Ses propos sont étayés par une étude réalisée en 2017 qu’il a réalisée en compagnie du chercheur Jake Aldren Whritner appelé Accord étonnamment faible dans l’évaluation des films, ce qui garantit que les critiques ne travaillent en aucune façon au moment où le public cherche des recommandations pour voir un film.

Wallisch et Whritner ont recueilli les opinions de près de 3000 personnes d’âges, de sexes et de couches sociales différents et auxquels ils ont donné une liste de 200 films très populaires de l’histoire, sortis entre 1985 et 2004. Pendant 10 ans (2005-2015), ils ont été en charge de l’interprétation. les résultats et les corréler avec les opinions de 29 critiques éminents et les évaluations de sites tels que Internet Movie Data Base (IMDB) et Rotten Tomatoes.

C’est la seule recherche scientifique qui montre que les critiques et le public ne coïncident pas. Dans la grande majorité des cas, les critiques sont d’accord sur un film, mais personne n’a jamais remarqué comment les critiques se rapportent aux téléspectateurs réguliers.

Selon l’étude, la coïncidence moyenne entre les critiques et le public est de près de 0% à 3%, ce qui est surprenant étant donné qu’il est généralement admis que les critiques agissent comme un guide pour le public lors du choix d’un film.

« Ironiquement, ce que nous avons constaté, c’est que pour la personne moyenne, IMDb est beaucoup plus fiable que Rotten Tomatoes« Dit Wallisch. « En fait, en théorie, c’est la chose la plus fiable que le public puisse obtenir. »

Bien entendu, la division s’explique en ce sens que les critiques et le public ne recherchent pas la même chose lorsqu’ils regardent un film. Alors que les gens normaux vont généralement au cinéma à la recherche de divertissement, les critiques vont vers eux du point de vue de la valorisation de l’art. Stimulation émotionnelle vs stimulation intellectuelle.

Une telle déclaration sur l’œil du critique pourrait expliquer un cas particulier qui se produit précisément avec Star Wars: The Last Jedi. Selon Wallisch, la séquence de casino Canto Bright mettant en vedette Finn, Rose et BB-8 a souvent été qualifiée d’ennuyeuse ou jetable, et l’explication peut être trouvée dans le fait que pendant cette sous-intrigue, les personnages commentent les problèmes d’inégalité économique, l’exploitation du travailleur et l’éthique des ventes d’armes. La plupart du temps, le public va au cinéma pour échapper à la réalité, pas pour réfléchir à des problèmes de société, surtout lorsqu’il s’agit d’un film de science-fiction.

«Le public pense que le travail d’un critique est de regarder tous les films et de leur dire lesquels sont bons« A expliqué Wallisch. «Quand en réalité Les critiques pensent que leur travail est d’éduquer le public sur ce qui est et n’est pas un bon film. Et le choc vient de cette tension: un malentendu sur le rôle du critique ».

Une autre raison qui pourrait expliquer l’unanimité de la critique sur certaines œuvres, contrairement au rejet du public, est l’éducation que les premiers reçoivent à valoriser un film. La grande majorité des critiques ont été formés selon des théories et des critères d’évaluation qui les placent dans le même canal de perception lorsqu’ils regardent un film, raison de leur coïncidence récurrente.

D’autre part, le public régulier valorise uniquement le divertissement et ce que le film lui-même présente à l’écran, tandis que les critiques ont tendance à influencer leur perception ou leur évaluation d’un film en fonction des motivations personnelles du réalisateur ou des réalisations surmontées par concernant ses films passés.

Wallisch dit que les critiques n’accordent des notes aux films que parce que le public les demande. En fait, c’est le public qui est le plus habitué à évaluer les films avec des systèmes de mesure et donc les sites comme IMDB sont les plus fiables, étant donné que la notation d’un film est obtenue à partir de l’opinion collective, contrairement à Rotten Tomates ou Metracritic où les évaluations proviennent exclusivement du spécialiste.

Bien sûr, un facteur de risque pour l’étude est le simple libre arbitre et la subjectivité dont jouit toute perception de l’art. La même étude a révélé que un film généralement accepté comme l’un des meilleurs de l’histoire, The Shawshank Redepmtion, dans les résultats des évaluations n’a pas trouvé n’importe où près d’un consensus ou quelque chose de similaire à l’unanimité. En fait, aucun film ne l’a fait.

Malgré le fait que lorsque deux personnes regardent le même film, la logique indique que le cerveau est synchronisé de la même manière avant le même stimulus qu’il reçoit – le film -, en fin de compte, chaque personne perçoit le film différemment.

La critique contre le débat public n’atteindra jamais un terrain convenu ou définitif, cependant, il est possible d’essayer de comprendre où se produisent les divisions, les opinions de chaque groupe et quels sont ces éléments qui ressortent des évaluations des deux.

Cependant, une chose que l’étude montre, c’est que le public aurait besoin de rechercher une recommandation fiable non basée sur des notes de critiques, mais auprès d’une source, que ce soit un ami, une connaissance, un membre de la famille ou un leader d’opinion, avec qui vous avez un goût lié. Sinon, le site le plus fiable, en fonction des résultats, est le site IMDB.

