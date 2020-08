Les Avengers ont besoin d’un nouveau leader dans l’univers cinématographique Marvel, et Captain America de Sam Wilson devrait prendre le commandement de l’équipe dans Avengers 5

Les Avengers ont besoin de quelqu’un de nouveau pour les diriger dans l’univers cinématographique Marvel, et Sam Wilson, alias Falcon (Anthony Mackie), devrait être celui qui le fera dans Avengers 5. Les héros les plus puissants de la Terre se sont rencontrés pour la première fois à l’UCM en 2012 avec Iron Man initialement établi en tant que chef d’équipe. Au fil du temps, le fardeau de le diriger a été divisé entre Iron Man et Captain America. Cependant, Avengers: Fin de partie a laissé l’UCM dans une position où Iron Man est mort, Captain America est vieux et à la retraite, et les Avengers peuvent même ne pas exister.

Cependant, dans le futur de l’UCM, les Avengers se réuniront à nouveau avec une liste de nouveaux membres. La phase 4 est destinée à élever le statut de certains des héros que nous connaissons, à les différencier des autres et à en présenter certains qui devraient jouer un rôle plus important à l’avenir. Avec autant de héros à gagner pour faire partie des Avengers, il sera fascinant de voir lequel deviendra le chef d’équipe lorsqu’ils se reformeront. Cela étant dit, Captain America of Sam est le meilleur choix pour être le nouveau chef des Avengers.

UCM n’a pas encore montré à quoi ressemble la vie de Sam après que Steve Rogers lui ait passé le manteau et le bouclier de Captain America, mais il est toujours bien placé pour prendre le contrôle des Avengers. Pour commencer, Sam a déjà été choisi par Steve comme l’homme portant le bouclier de Captain America, donc il pourrait également être considéré comme le bon choix pour prendre sa place en tant que chef des Avengers. Sam a beaucoup d’expérience au combat et peut fournir des plans tactiques de la même manière que Steve. Il n’a peut-être pas une super force comme Steve, mais la combinaison de sa combinaison de vol et de son bouclier donne à Falcon un avantage différent dans un combat, et Sam peut prendre les bonnes décisions mais difficiles le moment venu.

Une autre raison pour laquelle Falcon devrait diriger les Avengers est qu’il est le plus grand héros de l’UCM qui a le temps et la capacité de le faire. L’histoire de Sam à l’UCM pourrait évoluer de manière surprenante dans The Falcon et The Winter Soldier, mais il continuera à être un héros qui se bat pour la justice avant tout à la fin de la journée. Beaucoup d’autres options populaires pour diriger les Avengers ne peuvent pas en dire autant. Captain Marvel divise le temps entre la Terre et l’espace, Thor est dans l’espace, Black Panther a une nation à gouverner et le docteur Strange se concentre davantage sur la protection de la Terre contre les menaces magiques. En outre, ces héros pourraient voir leur avenir à l’UCM lié à différentes équipes, car le capitaine Marvel pourrait diriger cette dernière tandis que Black Panther et Doctor Strange forment les Illuminati.

En conclusion, Falcon a les compétences, le respect et le temps nécessaires pour diriger les Avengers dans le futur de l’UCM, et lui permettrait de continuer à suivre les traces de Captain America de Steve Rogers. Il y a aussi des facteurs du monde réel qui font que Marvel Studios a élevé Anthony Mackie d’un rôle de soutien à un rôle principal, et il est encore assez jeune pour être à l’avant-garde des batailles des Avengers pour les années à venir. Ce n’est peut-être pas le choix le plus accrocheur ou le plus fort de la vaste gamme de super-héros de Marvel, mais le principal Captain America of Avengers 5 de Sam Wilson est l’évolution naturelle de son arc et soulignera à quel point la prochaine équipe sera différente, même s’il y en a. similitudes en elle.