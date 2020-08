Une théorie intéressante explique la raison pour laquelle Thor a été empêché de faire le deuxième « snap » dans le film Avengers: Endgame.

Thor est l’un des héros les plus puissants de la Univers cinématographique Marvel, il a pu vaincre Thanos avec toutes les Infinity Stones s’il avait visé la tête. Mais le coup a échoué et le «titan fou» a réussi à terminer son plan et à anéantir la moitié de la vie de l’Univers. Dans la plupart des Avengers: Fin de partie On le voit très dégradé, puisqu’il a passé 5 ans à regretter d’avoir échoué.

Il y a un moment dans le film où les héros rassemblent toutes les Infinity Stones qui doivent décider qui fera le deuxième « snap ». Les humains sont hors de question, car ils pourraient mourir dans le processus, même Captain America décide que quelqu’un d’autre le fera. Thor serait un candidat assez acceptable, mais en raison de son statut, ils décident de le faire Ponton Qui le fait. Bien que réussie, cela lui laisse de profondes blessures.

Une nouvelle théorie explique pourquoi le dieu du tonnerre n’était pas le candidat idéal.

Les effets du «claquement» viennent de l’esprit et non du pouvoir des Infinity Stones, et bien que Thor soit peut-être l’un des Avengers les plus puissants, il n’était tout simplement pas dans le bon état d’esprit pour le faire. Bien que, si Bruce Banner et Hulk n’avaient pas trouvé l’équilibre entre le scientifique de génie et l’énorme monstre vert, il aurait pu être le seul capable de survivre.

Tout au long du film, Thor était instable, traversant de temps en temps des crises émotionnelles alors qu’il continuait à faire face à son échec catastrophique à arrêter Thanos dans Infinity War. Connaissant une chose ou deux sur les problèmes de santé mentale, ayant souffert d’un trouble de stress post-traumatique après la bataille de New York, Tony ne voulait pas que Thor ruine ce qui pourrait être sa seule chance d’utiliser les Infinity Stones. C’est aussi pourquoi Tony a donné à Hulk un dernier rappel avant que ce dernier ne mette le gant en disant: «Rappelez-vous, amenez tous ceux que Thanos a fait disparaître il y a cinq ans, nous les ramenons juste maintenant, aujourd’hui. . Ne changez rien au cours des cinq dernières années ».

Qui sait ce qui aurait pu se passer différemment si Thor avait été celui qui avait annulé le «claquement» initial de Thanos, car sa fierté aurait pu être imposée, ce qui aurait pu compromettre le but ultime de Avengers: Fin de partie. Qu’il s’agissait toujours de rendre les vies telles qu’elles étaient avant.