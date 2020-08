Partager

Le premier trailer de Suicide Squad: Kill The Justice League est sorti, mais aussi incroyable que le jeu puisse paraître, nous devrons attendre pour y jouer jusqu’en 2022!

Comme promis, la première bande-annonce de Suicide Squad: Kill The Justice League a été dévoilée lors du DC FanDome, mais aucune séquence de jeu d’action n’a été vue. Au lieu de cela, nous avons un court métrage hilarant de 4 minutes qui jette un peu de lumière sur le ton de la dernière visite de Rocksteady dans l’univers DC.

Un bref synopsis du jeu a également été publié: «Les créateurs de la série Batman: Arkham sont de retour avec un nouveau jeu de tir d’action-aventure. Les méchants les plus dangereux de l’univers DC ont été contraints de s’unir et de faire face à une nouvelle mission: tuer la Ligue de la justice. Créez le chaos dans Metropolis. Vous êtes la Suicide Squad. «

Il semble que Harley Quinn, Shark King, Captain Boomerang et Deadshot seront les quatre protagonistes que les joueurs pourront gérer, et ils sont chargés d’abattre la Ligue de la justice après que Braniac ait attaqué Metropolis (ce qui les conduit apparemment à faire le mal. basé sur les actions choquantes de Superman).

Malheureusement, c’est là que les choses prennent une tournure décevante pour Suicide Squad Kill: The Justice League. L’espoir était que Rocksteady travaillait sur le titre depuis des années, mais il est clairement loin d’être terminé, car la date de sortie a maintenant été confirmée comme étant 2022 et qu’il sera disponible pour les consoles de nouvelle génération, PS5 et Xbox Series. X, en plus du PC.

