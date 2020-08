La promesse est la dette: HBO Max a profité du DC FanDome pour lancer le premier trailer officiel de ‘Justice League de Zack Snyder‘, le’ Director’s Cut ‘tant attendu de’Justice League‘qui sortira sur la plateforme de streaming WarnerMedia en 2021, sans savoir pour l’instant à quoi elle ressemblera en dehors des États-Unis.

Zack Snyder, responsable de « The Man of Steel » et de « Batman v Superman: Dawn of Justice », sera cette fois le créateur absolu responsable (ou coupable) de cette nouvelle version du film sortie fin 2017 qui selon il a finalement été confirmé qu’il s’agissait d’une mini-série de quatre épisodes, d’une durée d’une heure par épisode.

Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa et Ray Fisher dirigent à nouveau le casting de cette version écrite par Chris Terrio dans laquelle Amy Adams, J.K. Simmons, Willem Dafoe, Jeremy Irons, Jesse Eisenberg, Diane Lane, Robin Wright, Joe Morton, Amber Heard, Connie Nielsen, Ciarn Hinds ou Ray Porter, entre autres.

Cliquez ici pour le voir sur YouTube.

Ces trilers et d’autres que vous pouvez trouver sur notre chaîne Dailymotion,

ou dans la section Bandes-annonces et vidéos de films du Web.