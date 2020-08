La promesse est une dette: Warner Bros. a profité du DC FanDome pour partager un premier aperçu de ‘L’escouade suicide‘, la suite et / ou la réinterprétation tant attendue de’Suicide Squad‘de David Ayer, qui a écrit et réalisé James Gunn, responsable des -pour l’instant- deux épisodes de’ Guardians of the Galaxy ‘.

Ce sont deux vidéos, ni l’une ni l’autre une bande-annonce elle-même: dans la première, nous pouvons voir pour la première fois la plupart de ses protagonistes caractérisés comme leurs personnages respectifs, tandis que la seconde est un « Derrière les caméras » dans lequel, En plus des diverses déclarations des participants, les premières images du film sont montrées entrecoupées.

David Dastmalchian, John Cena, Jai Courtney, Joaqun Coso, Nathan Fillion, Joel Kinnaman, Maylin Ng, Flula Borg, Sean Gunn, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Taika Waititi, Alice Brage, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Selon la version officielle, Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland, Viola Davis, Idris Elba, Margot Robbie et Michael Rooker sont les protagonistes de ce film dont l’intrigue est inconnue pour le moment.

Inspiré des personnages de DC Comics et produit par Charles Roven et Peter Safran, sa première est prévue le 6 août 2021, tant aux États-Unis qu’en Espagne.

Ensuite, les deux vidéos mentionnées et une première affiche du film, ce qui doit être dit est plutôt cool, vraiment.

