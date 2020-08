En attendant l’arrivée de «Tenet», ce week-end, il y a cinq nouveautés et une rediffusion, dont aucune n’est appelée à entrer au box-office, donc, sauf surprise, «Père, il n’y en a qu’un 2. Le l’arrivée de la belle-mère »continuent de mener le box-office.

En tant que première principale (ou réédition), nous avons ‘Origine(Warner Bros.), le chef-d’œuvre de Christopher Nolan qui revient pour son 10e anniversaire en salles avec une version spéciale qui comprendra quatre minutes exclusives derrière les caméras de « Tenet » et une performance de 30 secondes de Nolan lui-même.

Pour sa part, une autre première à prendre en compte est ‘Le jardin secret(DeAPlaneta), une nouvelle adaptation cinématographique du roman populaire de Frances Hodgson Burnett publié au début du XXe siècle dans lequel une fillette de 9 ans est envoyée vivre dans un immense manoir avec son oncle maussade et solitaire et sa femme de ménage stricte. . Là, la jeune fille se retrouvera seule dans un manoir avec plus d’une centaine de portes (la plupart fermées) et un jardin clos où avec l’aide de la fantaisie et en compagnie de son cousin maladif et d’un jeune homme du village, ils se lanceront dans une merveilleuse aventure.

Et mélanger la comédie et la terreur vient ‘Petits monstres(A Contracorriente Films), un film dont l’histoire suit Dave, un musicien raté qui se porte volontaire pour accompagner son neveu lors d’une excursion à la maternelle avec sa courageuse enseignante Miss Caroline. Ce qu’aucun d’eux ne s’attendait à ce qu’une épidémie de zombies inonde l’endroit, les deux devront donc protéger les enfants à tout prix.

Pour le week-end prochain, et en attendant ‘Tenet’, nous aurons l’arrivée de premières quelque peu discrètes comme le film d’animation ‘Trasto’, le biopic mettant en vedette Tom Hanks ‘Un ami extraordinaire’ ou la comédie politique ‘Un plan irrésistible’ .

‘Le jardin secret’

Genre: Drame, Famille, Fantaisie

Directeur: Marc Munden

Guin: Jack Thorne

Interprétation: Dixie Egerickx, Colin Firth, Maeve Dermody, Julie Walters, Amir Wilson, Jemma Powell, Sonia Goswami, Anne Lacey, Edan Hayhurst, Isis Davis, Paul G.Raymond, Chloe Stannage, Abdul Hakim Joy, Tommy Surridge, Lee Starkey

Résumé: Mary Lennox a 9 ans et vit avec ses parents en Inde où son père travaille pour le gouvernement anglais. Lorsque les parents meurent de colère, Mary est envoyée vivre dans un immense manoir avec son oncle grincheux et solitaire (Colin Firth) et sa stricte gouvernante (Julie Walters). Là, la jeune fille se retrouvera seule dans un manoir avec plus d’une centaine de portes (la plupart fermées) et un jardin clos où avec l’aide de la fantaisie et en compagnie de son cousin maladif et d’un jeune homme du village, ils se lanceront dans une merveilleuse aventure.

‘Petits monstres’

Genre: Comédie, Horreur

Réalisateur: Abe Forsythe

Guin: Abe Forsythe

Interprétation: Alexander England, Lupita Nyong’o, Josh Gad, Stephen Peacocke, Nadia Townsend, Kat Stewart, Henry Nixon, Jason Chong, Felix Williamson, Rahel Romahn, Diesel La Torraca, Charlie Whitley, Adele Vuko, Kim Thien Doan, Maria Lewis

Résumé: L’histoire suit Dave (Angleterre), un musicien raté qui se porte volontaire pour accompagner son neveu lors d’une excursion à la maternelle avec sa courageuse enseignante Miss Caroline (Nyong’o). Les intentions de Dave sont compliquées par la présence de l’émission pour enfants la plus célèbre au monde et la compétition pour l’affection de Caroline avec Teddy McGiggle (Gad). Ce qu’aucun d’eux ne s’attendait à ce qu’une épidémie de zombies inonde l’endroit, Dave et Miss Caroline devront donc protéger les enfants à tout prix.

‘Je souhaite que quelqu’un m’attende quelque part’

Genre: Drame, Romance

Directeur: Arnaud Viard

Guin: Emmanuel Courcol, Vincent Dietschy, Thomas Lilti, Arnaud Viard

Interprétation: Jean-Paul Rouve, Alice Taglioni, Aurore Clment, Benjamin Lavernhe, Camille Rowe, Elsa Zylberstein, Sarah Adler, Christophe Paou, Elsa Damour Cazebonne, Flore Bonaventura, Yannick Choirat, Eriq Ebouaney, Gregoire Oestermann, Pierre Gunard, Manu Ralambo, Colin Russeil, Nicolas Vaude, Vronique Frumy, Bruno Le Millin, Robin Gros, Patrick Mimoun, Guilhem Lignon, Hubert Roulleau, Bellamine Abdelmalek, Elise Lissague, Antoine Mathieu, Rodolphe Pauly, Lucie Bataille, Mathieu Philibert, Arnaud Viard, Sara Ginac

Résumé: Aurore décide de fêter ses 70 ans dans sa maison d’été avec ses 4 enfants. L’un d’eux prendra une décision qui changera sa vie pour toujours.

«Nekrotronic»

Genre: Action, Comédie, Horreur, Science-fiction

Réalisateur: Kiah Roache-Turner

Scénario: Kiah Roache-Turner, Tristan Roache-Turner

Interprétation: Monica Bellucci, Tess Haubrich, Caroline Ford, Goran D.Kleut, Ben O’Toole, Nic Westaway, Benedict Hardie, David Beamish, Jeffrey Mercado-Libunao, Connor Van Vuuren, Mike Duncan, Charmaine Bingwa, Philip Partridge, Glen Robinson , Jessica Racz, Jesse Rowles, Bob Savea, Ronald Smyck, Lilliane Moffat, Allira Gibson, Robert Green, Felix Williamson, Nobuaki Shimamoto

Résumé: Finnegan (Monica Bellucci), la meilleure des chasseurs de démons connus sous le nom de Nikromancers, a été la première à découvrir les mauvais esprits sur Internet et la première à présenter son âme au Web pour mener la bataille mythique entre le bien et le mal dans le domaine numérique. Mais quelque chose lui est arrivé là-dedans … il a développé un goût pour les âmes humaines et s’est tourné vers le côté obscur. Quelques années plus tard, Howard North (Ben O’Toole), un malheureux travailleur des égouts qui a été abandonné pour adoption alors qu’il était bébé, se rend compte qu’il est le seul à avoir les compétences nécessaires pour arrêter le plan d’une société démoniaque. dévorer les âmes de …

‘Enfant zombie’

Genre: Fantaisie

Directeur: Bertrand Bonello

Guin: Bertrand Bonello

Interprétation: Louise Labeque, Wislanda Louimat, Adile David, Ninon Francois, Mathilde Riu, Bijou Mackenson, Katiana Milfort

Résumé: Haïti, 1962. Un homme revient d’entre les morts pour être envoyé en enfer dans les champs de canne à sucre. À Paris, 55 ans plus tard, au prestigieux pensionnat de la Légion d’honneur, une jeune fille haïtienne révèle un vieux secret de famille à ses nouveaux amis, sans jamais imaginer que cette étrange histoire fera faire à un camarade de classe dégoûté l’impensable.